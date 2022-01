Danil Medvjedev je u nedjeljnom finalu Australian Opena prosuo vodstvo 2-0 i tri vezane break lopte pri rezultatu 3-2 u trećem setu nakon čega je sve otišlo na stranu Rafaela Nadala koji je u Melbourneu osvojio drugu titulu i rekordni 21. Grand Slam.

Rus je kvalitetnije otvorio meč, prošetao se kroz prvi set, a osvojio je i drugi u kojem je Nadal zaigrao bitno bolje. U trećoj je dionici Rus imao tri vezane break lopte i sve je upućivalo na skori završetak meča. Nitko nije vjerovao u Rafu, osim njegovog kuta, njega samoga i naravno - navijača.

Australska publika obožava Nadala i nosila ga je od prvog do posljednjeg poena. S Medvjedevom je, s druge strane, ratovala. Ničim izazvana publika je pljeskala na dvostruke pogreške Rusa, dekoncentrirala ga između servisa, a uskoro im je i on odgovorio palcem prema dolje. I dodao ulje na vatru. Poslije toga više nije bilo povratka, Medvjedev je igrao u Davis Cup uvjetima, naravno u gostima.

- Od sada ću igrati samo za sebe, moju obitelj, za ljude koji vjeruju u mene i naravno, za sve Ruse, jer sam osjetio mnogo podrške ovdje. Ovako ću vam to priopćiti. Ako se dogodi da se organizira neki turnir na tvrdoj podlozi u Moskvi, prije Roland Garrosa ili Wimbledona, ići ću tamo čak i pod cijenu da propustim Wimbledon ili Roland Garros, ili neki drugi veliki turnir. Ovaj dječak je prestao sanjati. Ovaj dječak će igrati samo za sebe. I to je to. To je moja priča - rekao je razočarani Medvedev pa nastavio:

- Dat ću vam jedan mali primjer. Prije nego što je Rafa servirao, čak i u petom setu, dogodilo bi se da netko uzvikne „Idemo, Danil!“. Ne bi me čudilo da je to bila samo jedna osoba. A tisuću ljudi bi odmah reagiralo sa „Psssssst! Pssst! Psssst!“. A kada se dobacivanje događalo prije mog servisa, takvo ušutkavanje se nije čulo. Znate, to je razočaravajuće. To je nepoštovanje. Ne-po-što-va-nje. Nisam siguran da ću poslije 30. godine igrati tenis - zaključio je Medvjedev.

I bio je u pravu. Ono što smo vidjeli od publike u finalu Australian Opena bilo je pravo razočaranje i nepoštovanje. Ipak, ako gledamo širu sliku, i Novaku Đokoviću su zviždali, dekoncentrirali, a on je svejedno u takvim uvjetima izlazio kao pobjednik. Jer ako nisi Rafael Nadal, Roger Federer ili domaći tenisač, igraš protiv protivnika, ali i tribina.

Medvjedev je tako ostao bez drugog Grand Slam naslova i 'teniskog Olimpa' na kojem se ipak još neko vrijeme zadržati Đoković pa će Rusi ipak čekati još pričekati na novog prvog reketa svijeta nakon Jevgenija Kafeljnikova i Marata Safina.