Bivši Džekin suigrač: Ne bih išao u Hajduk na njegovom mjestu

Saga oko potencijalnog dolaska Edina Džeke (38) u Hajduk traje već tjednima, praktički od početka ljeta, a sada je svoje mišljenje ponudio i bivši Džekin suigrač Darko Maletić (43). S Džekom je bio na terenu u 15 od 18 nastupa za Bosnu i Hercegovinu, a prilično jasno rekao je što misli o eventualnom prelasku "bosanskog dijamanta" u Hajduk.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:36 Torcida pozdravlja Džeku | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Da sam na njegovom mjestu, nikada ne bih otišao u Hajduk. Mislim da se on s 38 godina ne treba nekome dokazivati, da ima nekakav pritisak jer mora donijeti titulu. Edin je pokazao svima kakav je i čovjek i igrač, nema potrebe više da to radi. Po meni, treba mu se podići spomenik ispred zgrade Nogometnog saveza i da mu se, kad god završi karijeru, ponudi posao, da ga se moli da radi i to ono što on sam želi - rekao je Maletić za SportSport.ba.

Europa Conference League - Group H - Fenerbahce v Spartak Trnava | Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS

U karijeri je Maletić nastupao za čitav niz klubova, od kojih su najpoznatiji Rapid Beč, Zenit, Partizan, Velež itd. Igrao je u veznom redu. Do kraja prijelaznog roka još je više od mjesec dana, a transfer-sagi oko Džeke ne nazire se skorašnji kraj. Napadač Fenerbahčea pokazao je da ga priče o transferu ne diraju, na gostovanju kod Lugana (3-4) zabio je hat-trick u kvalifikacijama za Ligu prvaka.