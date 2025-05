Baturina o Livaji: On je zapravo odličan lik. Ademi mi je rekao 'Nitko više ne vjeruje u tebe...'

Martin Baturina (22) u derbiju protiv Hajduka sukobio se s Markom Livajom (31). Sukob dviju desetki nije eskalirao, a sve se svelo na malo žustriji razgovor. A vjerovali ili ne, prvi susret ova dvojica nogometnih čarobnjaka imala su 2010. godine! Prije 15 godina, tada sedmogodišnji Baturina, koji je igrao za NK Pomak, osvojio je turnir za mlađe kategorije, a trofej mu je uručio Livaja koji je tada imao 16 godina i bio velika nada Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Hajduk - Dinamo 1-3 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U razgovoru za Tportal "modra" desetka sada je komentirala sukob u Vječnom derbiju.

- Ma ništa posebno. Pa derbi je, malo se porječkaš, sve je to normalno. Nije to bilo ništa ružno, čak mi je i drago da se dogodilo jer to predstavlja suštinu derbija, tu emociju i žestinu. Nekad toga fali. Nakon pet minuta smo se smijali na travnjaku, sve je bilo u redu. Livaja je odličan lik iako ga svi predstavljaju kao nekog lošeg tipa. Ne znam zašto ga tako opisuju, a ja s njim nikad nisam imao nikakav problem - rekao je Baturina.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tijekom razočaravajuće sezone koju je Dinamo imao u HNL-u, navijači su ga često kritizirali, a neki su čak nagađali da loše rezultate uzrokuje nesloga unutar svlačionice, osobito sukob Baturine i nekih od senatora. Sada je Baturina to odlučno demantirao.

- Kad sam čitao neke priče o sukobima u svlačionici, osobito između mene i starijih igrača, nisam mogao vjerovati. Imao sam dojam kao da nas svi žele posvađati i uzdrmati. Svi smo si jako dobri. Ademi mi je nakon utakmice s Goricom rekao: 'Nitko više ne vjeruje u tebe, jedino ja vjerujem u tebe.' Stariji igrači su nam uvijek, uvijek podrška - rekao je i dodao:

- Te priče da sam ja ljut zato što je netko nešto rekao, pa da mi je onda Mišić uzeo slobodnjak u Varaždinu, pa neki moj navodni sukob sa starijim igračima… Ne znam što bih rekao o tome i koja je motivacija iza takvih tekstova. Samo mogu reći da to nema veze s istinom - poručio je.