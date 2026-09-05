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LUDILO

Bivši golman Dinama imao debi iz snova u Emiratima. Već mu daju njihovo državljanstvo

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši golman Dinama imao debi iz snova u Emiratima. Već mu daju njihovo državljanstvo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
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Nakon sjajnog debija tamošnji mediji već su počeli nagađati o mogućnosti njegova nastupa za reprezentaciju UAE-a

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Dinko Horkaš na najbolji je mogući način započeo avanturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Hrvatski vratar debitirao je za Al Wasl u velikoj pobjedi 5:2 protiv Khor Fekkana, a posebno se istaknuo obranjenim jedanaestercem i nekoliko kvalitetnih intervencija.

Horkaš je krajem prošlog mjeseca napustio Las Palmas i preselio u UAE u transferu vrijednom oko 4.5 milijuna eura. Španjolski klub tako je ostvario odličan posao jer ga je u ljeto 2024. doveo bez odštete iz Lokomotiv Plovdiva, a dvije godine kasnije prodao za višemilijunski iznos.

ESP: Atletico de Madrid v UD Las Palmas. La Liga EA Sports. Date 12 Dinko Horkas of UD Las Palmas during the La Liga EA

Nakon sjajnog debija tamošnji mediji već su počeli nagađati o mogućnosti Horkaševog nastupa za reprezentaciju UAE-a. Za to bi prvo morao dobiti državljanstvo te zemlje, a potom ispuniti FIFA-ine uvjete za promjenu reprezentativnog statusa.

Podsjetimo,Horkaš je rođen u Sisku, a bio je podmlatku zagrebačkog Dinama iz kojeg je išao na posudbe u Zrinjski, Varaždin i Posušje. Prije četiri godine, uvidjevši da neće dobiti priliku u konkurenciji reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, napustio je Dinamo i otišao u Lokomotiv Plovdiv gdje je počeo njegov uzlet.

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