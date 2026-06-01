OGROMAN TUGA

Bivši grčki reprezentativac i suigrač Livaje izgubio bitku za život nakon prometne nesreće

Piše Domagoj Vugrinović,
Brojni klubovi, navijači i bivši suigrači posljednjih se sati opraštaju od Mariosa Oikonomoua koji je ostavio dubok trag u grčkom i europskom nogometu

Grčku nogometnu javnost potresla je vijest o smrti bivšeg reprezentativca Mariosa Oikonomoua. Nekadašnji branič AEK-a, Bologne, Cagliarija i Kopenhagena preminuo je u 33. godini od posljedica teške prometne nesreće. Oikonomou je stradao 23. svibnja u Ioannini, kada je vozeći motocikl sudjelovao u sudaru s automobilom. Prema pisanju grčkih medija, vozač automobila pokušavao je izvesti polukružno okretanje, a Oikonomou je u nesreći zadobio teške ozljede glave.

Liječnici su se danima borili za njegov život, ali njegovo se stanje nije stabiliziralo. Ozljede mozga pokazale su se kobnima, a vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije u Grčkoj i izvan nje. Oikonomou je profesionalnu karijeru počeo u PAS Giannini, a potom je velik dio igračkog puta proveo u Italiji. Nosio je dresove Cagliarija, Bologne, SPAL-a, Barija i Sampdorije, a igrao je i za AEK, Kopenhagen te Panetolikos. U atenskom AEK-u dvije je sezone dijelio svlačionicu s Markom Livajom.

Za grčku reprezentaciju imao je šest nastupa, a karijeru je završio 2024. godine.

Od Oikonomoua se emotivnom porukom oprostio i njegov matični klub PAS Giannina, koji je istaknuo njegovu dobrotu, osmijeh i karakter. Brojni klubovi, navijači i bivši suigrači posljednjih se sati opraštaju od nogometaša koji je ostavio dubok trag u grčkom i europskom nogometu.

