Bivši Hajdukov trener briljira u Belgiji! Bori se za naslov prvaka

Club Brugge je pobijedio Anderlecht 4-2 u derbiju belgijskog prvenstva i nastavio borbu za naslov prvaka. Momčad Ivana Leke primakla se na samo bod zaostatka za vodećim Unionom SG.

Golijadu je u prvom poluvremenu otvorio Sabbe u 15. minuti, a u 29. je Stanković pogodio za 2-0. Tzolis u 37. minuti zabija za 3-0, a u 55. Hazard smanjuje na 3-1. Cvetković je golom u 91. minuti unio neizvjesnost u završnicu, ali nakon tri je minute zabio Vermant za konačnih 4-2.

Leko nije bio previše zadovoljan nakon utakmice.

- Prije odmora igrali smo izvrstan nogomet. Bili smo dominantni i bilo je to vjerojatno naše najbolje poluvrijeme ove sezone. Iako bih unaprijed potpisao pobjedu od 4:2, sada ipak prevladava razočaranje. Velika je mentalna razlika između 4:2 i 5:0 - rekao je i dodao:

- Pokazali smo određenu dozu arogancije i izgubili fokus. Ovo je ozbiljna lekcija. Osim toga, reprezentativci su se vratili s fizičkim zaostatkom. Smatram da nije normalno da je toliko igrača imalo grčeve.

Do kraja belgijskog prvenstva ostalo je devet kola, a za očekivati je da će se za naslov boriti vodeći Union Saint-Gilloise i Lekin Club Brugge.

Podsjetimo, Leko je u Brugge stigao 2025., a u trenerskoj karijeri je vodio i Hajduk, između ostalog.