IVAN LEKO

Bivši Hajdukov trener briljira u Belgiji! Bori se za naslov prvaka

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši Hajdukov trener briljira u Belgiji! Bori se za naslov prvaka
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Ivan Leko je u Club Brugge stigao u 2025. godini, a u trenerskoj karijeri je vodio i Hajduk kroz nekoliko mjeseci. Ove sezone bori se za naslov prvaka Belgije

Club Brugge je pobijedio Anderlecht 4-2 u derbiju belgijskog prvenstva i nastavio borbu za naslov prvaka. Momčad Ivana Leke primakla se na samo bod zaostatka za vodećim Unionom SG. 

Golijadu je u prvom poluvremenu otvorio Sabbe u 15. minuti, a u 29. je Stanković pogodio za 2-0. Tzolis u 37. minuti zabija za 3-0, a u 55. Hazard smanjuje na 3-1. Cvetković je golom u 91. minuti unio neizvjesnost u završnicu, ali nakon tri je minute zabio Vermant za konačnih 4-2. 

Leko nije bio previše zadovoljan nakon utakmice. 

- Prije odmora igrali smo izvrstan nogomet. Bili smo dominantni i bilo je to vjerojatno naše najbolje poluvrijeme ove sezone. Iako bih unaprijed potpisao pobjedu od 4:2, sada ipak prevladava razočaranje. Velika je mentalna razlika između 4:2 i 5:0 - rekao je i dodao:

- Pokazali smo određenu dozu arogancije i izgubili fokus. Ovo je ozbiljna lekcija. Osim toga, reprezentativci su se vratili s fizičkim zaostatkom. Smatram da nije normalno da je toliko igrača imalo grčeve. 

Do kraja belgijskog prvenstva ostalo je devet kola, a za očekivati je da će se za naslov boriti vodeći Union Saint-Gilloise i Lekin Club Brugge. 

