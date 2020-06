'Bivši hajdukovci preuzimaju klub? To su pokušaji opstrukcije'

'U trenutku dok Osijek gradi vlastiti stadion, dok se bori za drugo mjesto koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka pojavljuju se ovakve stvari. Ovo su čiste opstrukcije', rekao nam je direktor NK Osijeka Igor Galić

<p>Osijek je nakon nastavka HNL-a poslije korona pauze krenuo s osvojenih 10 od 12 mogućih bodova, bore se za plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka i za 2. mjesto na kojem nikad nisu završili. No, to u <strong>Osijeku </strong>više nije središnja tema jer se javljaju priče kako bi moglo doći do promjena u strukturi vodstva kluba sa Gradskog vrta.</p><p>Kako piše portal <a href="http://republika.eu/novost/79347/bivsi-hajdukovci-zele-preuzeti-nk-osijek" target="_blank">Republika.eu</a>, čudne se stvari događaju oko kluba. U klupski nadzorni odbor postavljen je <strong>Dražen Nimčević</strong>, bivši savjetnik predsjednika uprave Hajduka, a pitaju se znači li to da će ubrzo stići i <strong>Ivan Kos</strong>, donedavno najodgovorniji čovjek na Poljudu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gradi se Pampas</strong></p><p>- U loži na utakmici u Osijeku sam se osjećao neugodno. Njihova želja da sustignu Hajduka, da se uspoređuju s Hajdukom, očito je prevelika, pa stvara i negativan naboj. Još kada je predsjednik Hajduka njihov Osječanin onda se sve podiže na višu potenciju. Ne uspoređuju se s Dinamom. Dinamo nije ideal poput Hajduka. Hajduk je klub kojemu svi zavide, čak i kada nije rezultatski najbolji, Hajduk je nešto posebno. Tako je oduvijek bilo u Osijeku i ne samo u Osijeku - izjavio je svojevremeno Kos, a navijači Osijeka to nisu dočekali s odobravanjem.</p><p>Redovna izborna skupština Osijeka je na rasporedu 29. lipnja, a odlučujući glas će imati predstavnik mađarskog vlasnika. O svemu smo za komentar priupitali i direktora kluba, <strong>Igora Galića</strong>.</p><p>- U trenutku dok Osijek gradi vlastiti stadion, dok se bori za drugo mjesto koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka pojavljuju se ovakve stvari. Ovo su čiste opstrukcije, pokušaj nekih interesnih skupina da na nečastan način preuzmu klub u trenutcima dok mi gradimo i radimo sjajan posao s njim - jasan je Galić.</p>