Bivši igrač Dinama više neće igrati za Kosovo: 'Savez me napada, sve će izaći na vidjelo'

Amir Rrahmani više neće igrati za reprezentaciju Kosova dok je na čelu tamošnjeg nogometnog Saveza aktualno vodstvo. Kapetan i branič Napolija objavio je odluku nakon deset godina provedenih u nacionalnoj momčadi, od čega je čak sedam bio kapetan.

Rrahmani je svoju odluku obrazložio dugogodišnjim nezadovoljstvom načinom na koji Savez funkcionira. Tvrdi da su igrači godinama upozoravali na probleme, ali da njihovi zahtjevi nisu nailazili na reakciju.

"Nakon deset godina u reprezentaciji, od kojih sam sedam bio kapetan, želim vas obavijestiti da više neću biti dio momčadi dok Savez vode ovi ljudi. Što sam dobio zauzvrat? Kontinuirane i koordinirane napade duže od dvije godine od strane onih koji su nas trebali štititi.i", napisao je Rrahmani.

Posebno je istaknuo da je posljednje dvije godine bio izložen, kako tvrdi, koordiniranim napadima ljudi koji bi trebali štititi reprezentativce. Smatra i da u Savezu nema dovoljno kompetentnih osoba koje bi se ozbiljno bavile problemima reprezentacije. Rahmani se obratio i odvjetnicima koji su objavili da kreću u postupak.

- Odvjetnički ured Hodaj & Partneri obavještava javnost da je preuzeo pravno zastupanje kapetana kosovske reprezentacije, gospodina Amira Rrahmanija, u vezi s pitanjima koja se odnose na napade, prijetnje, uvrede i narušavanje njegova ugleda od strane ključnih i povezanih osoba unutar Nogometnog saveza Kosova - napisali su odvjetnici.

"Jednog dana će pravda izaći na vidjelo", zaključio je kapetan Kosova, dodavši da je odluku donio kako bi sačuvao vlastiti integritet kao čovjek, kapetan i profesionalni nogometaš. Rrahmani je tijekom karijere u Hrvatskoj nosio dresove RNK Splita, Lokomotive i Dinama, a potom je igrao i za Veronu prije odlaska u Napoli. Dinamo ga je Veroni prodao za 3,5 milijuna eura.