Bivši igrač Milana žestoko kritizirao Gattusa: Ne poštujem ga, nije dobar izbor za Italiju

Gennaro Gattuso jedan je od glavnih kandidata za preuzimanje vođenja talijanske reprezentacije. Reakcije su u tamošnjoj javnosti podijeljene, a jedan od glasnih kritičara takve mogućnosti je bivši igrač Milana Riccardo Montolivo.

- Naravno da želim samo najbolje za Italiju, ali reći ću samo da on nije netko koga poštujem - rekao je za Sky Sports pa objasnio zašto to misli.

- Meni se to isto dogodilo kada me izbacio iz momčadi u Milanu. Imao sam trenera koji nije bio fer i koji me, bez da prvo popriča sa mnom i kaže mi to u lice, izbacio iz momčadi.

Montoliva je Gattuso izbacio iz momčadi Milana u sezoni 2018/19., a riječ je o bivšem talijanskom reprezentativcu koji je za "Azzurre" nastupio 66 puta i zabio dva gola. U klupskoj karijeri branio je boje Atalante, Fiorentine i Milana.