Rusi su vlasnici kluba i znaju što rade. Istina je da u Celju igrači imaju dobre plaće i vrlo dobar budžet, no to prati rezultat, rekao nam je Robert Murić, danas napadač Mure
NOVI EUROPSKI DVOBOJ RIJEKE PLUS+
Bivši igrač Rijeke iz prve ruke o Celju i Kovačeviću: Ma, čovjek je zbilja zaslužio Dalićev poziv...
Čitanje članka: 2 min
Ljudi zbilja odskaču ove sezone. Krenuli su u prvenstvu s devet pobjeda i tri pobjede u Europi. Vidi se da igrači slijede trenera Rieru, koji inzistira na okomitosti i visokom presingu, ishvalio je Robert Murić (29) slovensko Celje, sljedećeg protivnika Rijeke u Konferencijskoj ligi, u četvrtak na Rujevici (21:00).
