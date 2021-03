Mi vidimo samo uspjeh, rezultate i bogatstvo, a iza svega toga krije se nešto puno više. Krije se požrtvovnost, patnja, krv i znoj. Krije se život koji je običnom čovjeku san jer čini se sve bajkovito, a zapravo je suprotno. Kriju se pritisci za uspjehom, borba s depresijom i borba sa samim sobom. To je borba za život.

Tu tešku borbu vodio je Roy Caroll iz Sjeverne Irske, nekadašnji golman Manchester Uniteda i West Ham Uniteda. Carollu su danas 43 godine, igra u amaterskom klubu Dungannonu, nekada se jako puno očekivalo od njega, a za Sportsmail je ispričao o dramatičnim razdobljima iz vremena kada je igrao u Premier ligi.

Problemi su počeli 2006. godine kada je teško ozlijedio leđa, pao je u depresiju, a spas je tražio u alkoholu.

- Prije toga nikada nisam bio tako dugo ozlijeđen, polagano sam tonuo u sve dublju rupu. Za to nisam bio spreman u glavi i sjedio sam u mračnoj sobi i samo pio. Nitko mi nije pomagao je nisam znao što mi je i ni sa kim nisam pričao o tome. Svi su mislili da sam sretan, ali ja bih stigao kući, lupio glavom o zid i popio nekoliko pića da se smirim - rekao je sjevernoirski golman pa nastavio:

- S alkoholom sam pokušavao biti manje depresivan. Kada bih puno pio, onda bih zaboravio na sve, ali sljedeći dan bi bilo još gore. Išao sam na rehabilitacije jer su drugi to htjeli, moja supruga, prijatelji i agent… Nisam razumio da je nešto bilo pogrešno sa mnom, to je bio glavni problem, i pio bih svaki dan kada nije bilo utakmice. Sigurno više ne bih bio živ da sam tako nastavio.

Bez alkohola nije mogao sve do 2011. godine, on mu je bio utjeha i to je razlog zašto je totalno zapustio nogometnu karijeru. Bio je na rubu, ali te godine je doživio preobraćenje dok se gledao u ogledalo te je odlučio odbaciti alkohol.

- U jednom trenutku sam se pogledao u ogledalo i nešto je kliknulo. Upitao sam se što radim i odlučio prestati piti. Kada je žena doznala za to pozvala me kući i porazgovarali smo o svemu. Ne bih se spasio bez rehabilitacije, ali vjerojatno se nikada neću riješiti depresije koja mi se nekada javlja - rekao je Caroll.

Za United je igrao od 2001. do 2005. godine te je skupio 72 nastupa. Pod dirigentskom palicom velikog Sira Alexa Fergusona osvojio je Premier ligu i FA Kup. Igrao je s brojnim nogometnim veličinama kao što su Rio Ferdinand, David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs, Roy Keane, Juan Sebastian Veron, Paul Scholes, Diego Forlan.

Od 2005. do 2007. igrao je za West Ham, a još je bio član Rangersa, Wigana, Hull Cityja, Odensea, Olympiacosa s kojim je triput bio prvak Grčke. Za reprezentaciju Sjeverne Irske igrao je 45 puta.

Borba s depresijom je među vrhunskim sportašima učestala. Neki ne žele priznati bijes i nezadovoljstvo koje se nakuplja u njima. Izbjegavaju liječenja i priznanje, a zapravo bude još gore. Caroll je jedan od rijetkih koji je iznio svoje probleme u javnost. Kako bi njemu bilo lakše i kako bi ostale ohrabrio da potraže pomoć...