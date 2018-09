Bivši kapetan 'bilih' ili Halid? Nižić zapjevao suigračima...

Zoran Nižić rastao se u vrlo lošim odnosima s Hajdukom i otišao u ruski Akhmat Grozny krajem kolovoza, a čini se da se tamo jako dobro snašao. On je već stigao postati prvi glas svlačionice. Tako je bivši kapetan Hajduka predstavio Rusima pjesme s ovih prostora, a prvi na repertoaru bio je Halid Bešlić.

Igrači su se poslije treninga okupili u krug, a trener čečenske momčadi zamolio je hrvatskog stopera da otpjeva neku hrvatsku pjesmu. Nižić se prvo malo sramio, no na ohrabrenje novih suigrača pustio je glas, zapjevao Prvi poljubac i zamalo zasjenio Halida. I to nije uopće zvučalo loše, a suigrači su ostali oduševljeni i zapjevali s njim.

Nižić je nakon šest godina napustio Hajduk, no ne na način kako to kapetan zaslužuje. Naime, klub je odbijao prodati bivšeg kapetana dok je on forsirao transfer u drugi klub. Na kraju je uspio dobiti željeno i prodan je u Akhmat Grozny za 800 tisuća eura.