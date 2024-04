Bivši kapetan Uniteda kritizirao Haalanda: 'Igra mu je kao da je napadač u nekom četvrtoligašu'

U zadnje tri utakmice u dresu Manchester Cityja nije zabio gol, a kritike na račun Erlinga Brauta Haalanda (23) odmah su stigle bez obzira na učinak cijele sezone. Dosad je u 35 utakmica zabio 29 golova uz šest asistencija, ali neki su očekivali više.

Foto: Carl Recine

Među njima je i bivši kapetan Manchester Uniteda, a danas komentator britka jezika Roy Keane. Nakon što su 'građani' remizirali protiv Arsenala (0-0) na domaćem terenu, imao je što za reći na igru Norvežanina.

- Njegova razina igre je jako loša, ali to nije samo danas. Udarci glavom, u svemu što se događa pred golom - tu je najbolji na svijetu. No, njegova opća razina igre je loša. Ne samo danas, mora se popraviti. Igra skoro kao nogometaš iz četvrte lige, tako gledam na to - objasnio je pa zaključio:

Foto: Jason Cairnduff

- Mora popraviti igru i biti bolji u nadolazećim godinama.

Bilo kako bilo, izabranici Pepa Guardiole trebat će 'poguranac' Norvežanina u napadu u završnici sezone jer trenutačno zaostaju tri boda za vodećim Liverpoolom, a do kraja je devet kola.