Bivši košarkaš Partizana zaveo je Zeničanku i WWE kečericu

Romansa između Bruna Cabocla i Karmen Petrović osvaja Balkan! Karmen, rođena kao Monika Klisara u Zenici, postala je WWE zvijezda. Njihova veza cvjeta unatoč udaljenosti, s Brunom u Dubaiju, a Karmen u Americi
Veza između brazilskog košarkaša Bruna Cabocla, bivšeg NBA igrača i donedavnog člana beogradskog Partizana, i atraktivne WWE hrvačice Karmen Petrović privlači golemu pažnju javnosti na Balkanu.
Dok je on poznato lice s košarkaških parketa, ona je zvijezda u usponu u svijetu profesionalnog hrvanja čija životna priča zvuči gotovo filmski.
Njezino pravo ime je Monika Klisara, a iza umjetničkog imena i opasnog imidža u ringu krije se djevojka rođena u Zenici koja je zbog rata morala napustiti domovinu.
Monika Klisara rođena je 29. listopada 1995. godine u Zenici, u obitelji hrvatsko-srpskog podrijetla. Usred vihora rata koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, njezini su roditelji donijeli tešku odluku i sredinom devedesetih, dok je Monika bila tek djevojčica, izbjegli su u kanadski Toronto kako bi potražili sigurnost i bolju budućnost.
Tamo je odrasla i kasnije upisala studij na Sveučilištu Ryerson. Iako je Kanadu prihvatila kao svoj novi dom, nikada nije zaboravila svoje korijene, što će kasnije pokazati i kroz svoju profesionalnu karijeru.
Njezin sportski put počeo je vrlo rano. Već s pet godina upisala se na karate, disciplinu koja će joj oblikovati život. Njezin talent i predanost bili su neupitni.
Do dvanaeste godine stekla je crni pojas, a kasnije je dogurala do majstorskog zvanja trećeg dana.
Ubrzo je postala članica kanadske nacionalne i pokrajinske karate reprezentacije Ontarija, nižući uspjehe na brojnim natjecanjima.
Osvajala je zlatne medalje na Kupu Fonseca, ljetnim Olimpijskim igrama u Ontariju te na Igrama Commonwealtha 2018. godine.
Njezina sportska vještina i atletske sposobnosti stvorile su savršenu podlogu za ono što je uslijedilo.
Nakon impresivne karijere u borilačkim vještinama, Monika je odlučila napraviti zaokret i ući u svijet profesionalnog hrvanja.
U studenom 2022. godine potpisala je ugovor s najvećom svjetskom wrestling organizacijom, WWE, postavši time prva osoba iz Bosne i Hercegovine kojoj je to uspjelo.
Za nastupe u ringu odabrala je umjetničko ime Karmen Petrović, a taj izbor nije bio nimalo slučajan.
Kako je sama otkrila, ime je posveta košarkaškoj legendi Draženu Petroviću, čime je željela odati počast svojim balkanskim korijenima.
Danas nastupa u WWE-ovom razvojnom brendu NXT, gdje se profilira kao jedna od najperspektivnijih borkinja.
Njezin lik u ringu, poznat kao "Gold Blooded", kombinacija je njezinih karate vještina i izražene osobnosti.
Često u ring ulazi s mačem, što je dio njezinog imidža kojim odaje počast svom naslijeđu
Iako je relativno nova u tom svijetu, već je ostvarila zapažene nastupe, uključujući i polufinale na NXT Women's Breakout turniru.
Veza s Brunom Caboclom postala je javna krajem 2023. godine, nedugo nakon što je brazilski košarkaš potpisao za Partizan.
Upravo je on na društvenim mrežama prvi podijelio zajedničke fotografije, a par se prvi put službeno pojavio u javnosti na novogodišnjem koktelu beogradskog kluba u prosincu iste godine.
Karmen je bila njegova velika podrška tijekom boravka u Beogradu i često ga je bodrila s tribina.
Caboclo je u intervjuima isticao kako mu je veza s njom pomogla da se lakše prilagodi životu u regiji, a otkrio je i da planira posjetiti njezin rodni grad Zenicu.
Zanimljivo je da je Karmen u sklopu scenarija u WWE-u početkom 2025. imala televizijsku romansu s kolegom hrvačem Ashanteom Adonisom, no to je bio isključivo dio profesionalne glume.
U privatnom životu njezino srce pripada brazilskom sportašu, s kojim je i dalje u vezi dok on nastavlja karijeru u Dubaiju, a ona gradi svoj put prema vrhu u Americi.
