Bivši najbolji strijelac Osasune: 'Budimir je nevjerojatan. Način na koji zabija je perfektan...'
Izbornik poljske nogometne reprezentacije Jan Urban, nekoć najbolji strijelac španjolskog prvoligaša Osasune, rekao je da novi rekorder kluba Ante Budimir donosi "brze i točne odluke“ u kaznenom prostoru.
"Sjajan je. Njegovi brojevi su nevjerojatni. Toliko se navikao na španjolsku ligu da se osjeća ugodno te koristi svoje atribute, ubojitu ljevicu i igru glavom“, rekao je 63-godišnji Urban u srijedu u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE. Budimir je ove sezone u 25 utakmica zabio 13 golova. Ovo je četvrta sezona zaredom da zabija više od 11 golova. S obzirom da igra za skromniji klub, iz sredine ljestvice, Urban napominje da je to "impresivno“.
"Za njega se ne može reći da zabija manje kako stari, jer on zabija stalno i s 34 godine“, napomenuo je.
Urban je na poziciji napadača igrao za Osasunu od 1989. do 1995. godine i zabio 58 golova u prvoj španjolskoj ligi. Budimir je to nadmašio prije godinu dana, a trenutno ima 84 zabijena gola u 204 utakmice.
"Sada kada sam završio karijeru, mogu reći da sam dobro igrao glavom, ali on to radi perfektno. U zraku ga je teško zaustaviti“, rekao je Urban o 190 centimetara visokom hrvatskom reprezentativcu. Urban, koji je igrao i za klubove poput Real Valladolida, Toleda i Gornik Zabrzea, kaže da svaki napadač ima jednu ili dvije jake stvari koje usavršava.
"Budimir jednostavno završava akcije. Ako je moguće iz prvog udarca. U kaznenom prostoru je puno igrača, a malo vremena, pa moraš brzo donositi odluke“, objašnjava.
"A njegove su odluke brze i točne. Zato zabija toliko golova“, dodao je. Urban je uvjeren da će Budimir nastaviti zabijati za devetoplasiranu Osasunu ostane li zdrav i bez ozljeda.
"Za njega se ne može reći da ima dobre i loše serije, ili ih nema toliko, on zabija gotovo uvijek. Ako ne zabije u dva kola, nema veze, zabije u trećem. Jednom ili dva put ne zbije pa onda nekoliko puta zabija“, rekao je.
Smatra da se igrač s brojem 17 osjeća ugodno na terenu, s puno samopuzdanja, što je važno u "tako zahtjevnoj ligi kao što je Španjolska“.
"S obzirom da sam sada izbornik Poljske, pratim Roberta Lewandowskog u Barceloni. On, kao i Budimir, gotovo uvijek završava akcije iz prvog udarca. Svi to znaju, ali oni i dalje zabijaju. Navijači Osasune mogu stoga biti zadovoljni njime“, zaključio je.
Urban je ljetos preuezeo vođenje Poljske ostvarivši četiri pobjede i dva poraza.
