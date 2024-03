Bivši njemački reprezentativac: 'Jedan je trener karakterno apsolutna katastrofa. Kovač'

Niko ima poseban način 'nabrijavanja' momčadi. Otpočetka želi svima dati do znanja da je on ultimativni vođa u svlačionici. U svim klubovima gdje je radio, prvo bi 'udario' na igrača kojeg je smatrao liderom momčadi. Na Wissama Ben Yeddera u Monacu, Alexa Maiera u Eintrachtu, Thomasa Müllera u Bayernu. To su sve bili vrhunski i samouvjereni nogometaši, započeo je u podcastu 'Flatterball' bivši njemački reprezentativac Max Kruse (35) o treneru Wolfsburga Niki Kovaču (52).

U spomenutom podcastu je prije nekoliko tjedana 'poderao' bivšeg izbornika Njemačke Joachima Löwa, a u idućoj epizodi se osvrnuo i na Kovača s kojim je surađivao u Wolfsburgu, ali je na zahtjev igrača klub s njim raskinuo ugovor.

- Imam samo jedan primjer trenera za kojeg mogu reći da je apsolutna katastrofa u karakternom smislu - Niko Kovač! Je li toliko sebičan? Nezadovoljan sobom ili toliko nesiguran u sebe? Slutio sam problem s Kovačem i na dan kada je potpisao ugovor s Wolfsburgom, kontaktirao sam svog agenta da razgovara sa sportskim direktorom i dobio odgovor da Niko računa na mene - otkrio je Kruse.

Foto: Julian Stratenschulte/DPA

No, on se nikad nije 'pronašao' s bivšim hrvatskim izbornikom. U karijeri ima 14 nastupa i četiri gola u dresu Njemačke, a igrao je i za Werder, Borussiju Mönchengladbach, Freiburg, Union Berlin i spomenuti Wolfsburg u Bundesligi.

- Prema mojim standardima, dobro sam odradio pripreme i bio u natjecateljskoj formi, a tjedan dana nakon što je završio prijelazni rok me Kovač pozvao i rekao da ne doprinosim momčadi te da ne računa na mene. Prvo što sam pomislio nakon tih riječi bilo je 'koliko je lik asocijalan'.