Bivši pomoćnik Dinama preuzeo Velež: Rezultat će stvoriti svi, od tete čistačice do predsjednika

Hrvatski stručnjak Dean Klafurić postao je u srijedu trener nogometnog kluba Veleža iz Mostara s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Velež je nakon 4. kola bosanskohercegovačke Premijer lige raskinuo ugovor s trenerom Nedimom Jusufbegovićem s kojim je uspio ostvariti tek jednu pobjedu, dva remija i jedan poraz, zbog čega se nalazi na sedmom mjestu ljestvice u konkurenciji 12 klubova.

Trener Klafurić je na konferenciji za medije izjavio da očekuje popravljanje lošeg početnog rezultata, a prvi test će imati u nedjelju pred na domaćem terenu protiv sarajevskog Željezničara.

Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL

- Hvala predsjedniku na lijepim riječima. Jedino mjerilo je rezultat, došli smo stvarati, a da bismo napravili rezultat moramo raditi korak po korak. Rezultat nije samo ono što se vidi, do rezultata treba doći radom. Nisam ja taj koji će napraviti rezultat nego svi mi. Od one tete koja čisti do predsjednika. To je timski rad. Igrači su ti koji to proizvode na terenu, a mi im pomažem - rekao je Klafurić i nastavio:

- Dok sam bio dječak u bivšoj Jugoslaviji upoznat sam sa sinergijom između navijača Veleža i legendarnih nogometaša. Volim Velež još iz tih dana jer su uz Željezničar igrali iza velike četvorke. Uvijek su igrali dobro. Sjećam se tih nekih priča i evo prva utakmica je protiv Željezničara, jako sam sretan zbog toga.

Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL

Hrvatski 51-godišnji stručnjak je trenersku karijeru započeo 2005. u nižerazrednim hrvatskim klubovima, da bi 2009. postao izbornik hrvatske ženske reprezentacije koju je vodio do 2012. Potom je radio u Dinamovoj nogometnoj školi, a zatim bio i pomoćnik Zoranu Mamiću u prvoj momčadi.

Bio je u Mamićevom stručnom stožeru i u saudijskom Al-Nassru u sezoni 2016./2017. Kao glavni trener je vodio Goricu (2017.), varšavsku Legiju (2017./2018.), Hrvatski dragovoljac (2019.), ciparski Ethnikos Achnu (2020.), koprivnički Slaven Belupo (2021.) i budimpeštanski Honved (2022./2023.).