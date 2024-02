Bivši rukometaš Zagreba se probudio i izgubio dio mišića! 'Nitko ne zna zašto. U šoku smo'

Stefan Dodić (20), talentirani mladi rukometaš iz Srbije i bivši igrač RK Zagreba, izbivat će s parketa zbog zasad nepoznatih zdravstvenih problema.

Naime, trener Vojvodine, kluba za koji Dodić trenutačno igra, rekao je kako se mladi rukometaš probudio i izgubio dio mišića te kako nitko ne razumije zašto.

- Ustao je jutros i izgubio dio mišića. Nitko ne zna zašto. Izgubio je 30 posto mišića. Šokiran sam i cijeli dan nervozan i jako tužan. Ne znam što će biti s njim i njegovom karijerom - rekao je Boris Rojević.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dodić je 2022. osvojio europsku broncu s juniorima Srbije, a proglašen najboljim igračem turnira i smatra se kako je on dio budućnosti srpske reprezentacije.

- Mislim da je to dijete trebalo biti netko tko će nositi reprezentaciju i Vojvodinu u sljedećim sezonama. Bio sam šokiran kada me nazvao kondicijski trener i rekao mi to. Znam da ćemo u klubu svi napraviti sve i obići sve doktore, cijelu Europu, i vidjeti što je prava dijagnoza. Vjerojatno nije imao pravu dijagnozu dosad - dodao je Rojević.

Dodić je ostao na tribinama u pobjedi Vojvede 30-25 nad Partizanom prošlog vikenda. U kolovozu 2022. došao je u Zagreb na posudbu iz poljskog Lomza Vive Kielce.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon epizode u Zagrebu otišao je u Vojvodinu. Još je branio boje Metalurga, Ohrida i Vardara.