Sigurdsson dao otkaz u Japanu, korak bliže klupi Hrvatske! Ali želi ga još jedna reprezentacija

Hrvatski rukometni savez traži izbornika stranca uoči olimpijskih kvalifikacija, a to bi trebao biti Dagur Sigurdsson. No on je napustio Japan tri dana prije nego što je Perkovac dobio otkaz?!

Kopiranje linka Dagur Sigurdsson (50) više nije izbornik japanske rukometne reprezentacije, objavio je u petak tamošnji savez u priopćenju na službenim stranicama. Islanđanin je proteklih dana u Zagrebu bio na razgovorima s vodstvom Hrvatskog rukometnog saveza oko preuzimanja reprezentacije. "Iako mu ugovor istječe na kraju Olimpijskih igara u Parizu, 3. veljače iznenada je podnio ostavku kako bi postao izbornik druge reprezentacije. Japanski rukometni savez poduzet će odgovarajuće mjere oko njegova ugovora", priopćili su iz saveza koji je Sigurdssonu davao rekordnu plaću u rukometu, milijun eura godišnje. HRS još čeka rješenje cijelog slučaja. Zanimljivo, ako su informacije o datumu na stranicama japanskog saveza točne, Sigurdsson je ostavku podnio tri dana prije nego što je Perkovac dobio otkaz. Štoviše, prema nekim informacijama on se nada povratku na klupu njemačke reprezentacije. PRIČA DAGURA SIGURDSSONA 'Rukometni Pep', biznismen i motivacijski govornik. Tko je potencijalni izbornik Hrvatske? - U intenzivnom smo traganju za izbornikom i vodimo razgovore s kandidatima. Nastojimo to što prije riješiti jer je za mjesec dana vrlo važno natjecanje, kvalifikacije za Olimpijske igre. Između ostaloga, razgovara se i sa stranim kandidatima, ali ne bih spominjao nikakva imena. Nešto moramo promijeniti da napravimo neki iskorak s obzirom na to da sad već treće natjecanje nisu zadovoljavajući rezultati, s obzirom na to što Hrvatska predstavlja u rukometu i što mi želimo biti. Trebamo napraviti određenu promjenu, jedna od promjena za koju mislimo da bi mogla donijeti boljitak hrvatskom rukometu je, između ostaloga, i eventualno neka osoba izvan Hrvatske na mjestu izbornika - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za HTV i nastavio: - Razmišljamo o dugoročnijem rješenju. Stvaramo ili pokušavamo stvoriti na duže staze neke nove stvari i napraviti iskorak, a za takvo što nije dovoljna ad hoc reakcija nego duža suradnja i da se naprave pomaci. Tko god bude bio izbornik, sam predlaže svoj stožer. Udovoljavat ćemo želji izbornika da bira suradnike. NA LISTI JE 35 IGRAČA Rukometni savez objavio popis za kvalifikacije bez izbornika, vraćaju se dva 37-godišnjaka! Jesu li igrači imali utjecaj na smjenu Gorana Perkovca i izbor novoga? - Čim je završilo Europsko prvenstvo igrači su se morali staviti na raspolaganje klubovima pa ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Svašta se piše, ima poluinformacija i dezinformacija, ali vrlo brzo ćemo, nadam se, i taj dio riješiti pa ćemo imati konkretne informacije i moći obavijestiti hrvatsku javnost o tome što smo napravili - kazao je Perkovac.