Bivši ruski olimpijac tragično poginuo u ratu u Ukrajini

Bivši ruski biciklist i dvostruki sudionik Olimpijskih igara Sergej Kučerov izgubio je život na bojištu u Ukrajini u dobi od 46 godina. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je ruska državna novinska agencija TASS.

Okolnosti pogibije nisu poznate

Kučerov je poginuo 20. listopada, a tu informaciju potvrdio je Biciklistički savez Rusije. Prema navodima Biciklističkog saveza Tulske oblasti, nekadašnji vrhunski sportaš stradao je obavljajući dužnosti unutar ruskih oružanih snaga.

Former Olympic cyclist Sergey Kucherov (Beijing 2008, London 2012), World Cup winner and multi-time Russian champion who joined the russian agression against Ukraine was neutralized on Oct 20. https://t.co/iE0qtmqNJO — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 21, 2026

Ruske vlasti njegov su odlazak na ratište opisale uobičajenim terminom specijalne vojne operacije. Točno mjesto i detalji o tome kako je poginuo, kao ni vojna postrojba kojoj je pripadao, za sada nisu javno objavljeni.

Nekadašnji sportaš pokopan je nekoliko dana nakon smrti. Pogreb je održan u rodnoj Tuli, a sahranjen je na groblju uz druge poginule sudionike ruske invazije na Ukrajinu.

Uspjesi na sportskim borilištima

Tijekom svoje duge sportske karijere Kučerov se profilirao kao stručnjak za utrke na pisti, s posebnim naglaskom na pojedinačni i ekipni sprint. Predstavljao je Rusiju na nizu međunarodnih natjecanja, ostvarivši zapažene rezultate diljem svijeta.

Najveća pozornica na kojoj je nastupao bile su Olimpijske igre. Prvi put je boje svoje zemlje branio u Pekingu 2008. godine, gdje je ruska sprinterska momčad natjecanje završila na 12. mjestu. Četiri godine poslije nastupio je i u Londonu, gdje je s reprezentacijom zauzeo sedmo mjesto.

Uz nastupe na Igrama, osvojio je brojne naslove ruskog prvaka te medalje na etapama Svjetskog kupa u Njemačkoj, Kini i Moskvi. Njegov najveći međunarodni podvig bila je pobjeda na natjecanju Svjetskog kupa u kineskom glavnom gradu.

*uz korištenje AI-ja