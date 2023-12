Bivši Schumijev menadžer: Više nemam nade da ću ga vidjeti...

Michael Schumacher (54) prije skoro deset godina teško je ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se 29. prosinca 2013. po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze i zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak.

Od tada je njegovo zdravstveno stanje zapravo stroga tajna koju najuži članovi obitelji Schumacher čuvaju za sebe. Nekoliko je mjeseci proveo u komi i nije se pojavio u javnosti od teške nesreće, a kako mu je ne znaju ni ljudi koji su mu bili najbliži.

Foto: Action Images/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Willi Weber (81) bio je Schumacherov menadžer cijelu njegovu F1 karijeru. On i Michael bili su poput prsta i nokta, a zajedno su ispisali povijest Formule 1. Michael se umirovio kao vozač s najviše osvojenih titula prvaka (sedam) i pobjeda (91) u povijesti sporta.

- Plakao sam poput psa. Kada pomislim o Michaelu, nažalost, više nemam nikakve nade da ću ga ponovno vidjeti. Nakon deset godina nema pozitivnih vijesti - rekao je Weber u intervjuu za njemački Express povodom desete godišnjice od tragedije.

Schumacherov bivši agent bio je utučen

Weber je istaknuo kako žali što nije posjetio Michaela dok je bio u javnoj bolnici u Grenobleu. Schumacher je pušten na kućno liječenje u ljeto 2014. godine, gdje njegova obitelj strogo nadzire tko ga smije vidjeti.

Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

- Da, jako žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebao sam posjetiti Michaela u bolnici. Tugovao sam nakon njegove nesreće, pogodilo me nevjerojatno jako... Možete samo zamisliti. Naravno, dotuklo me i što je Corinna zabranila bilo kakav kontakt. Nakon nekog trenutka došao sam do prijelomne faze. Morao sam se osloboditi od Michaela i pustiti ga.

- Čak i tri ili četiri godine nakon nesreće, ljudi koji bi me prepoznali bi me pitali: 'Vi ste bivši menadžer Michaela Schumachera? Kako mu je?' Nakon nekog vremena sam prestao objašnjavati i pomislio zašto nitko ne pita mene kako sam. Za mene je onda bilo jasno, gotovo je, to sr***e mora izaći iz moje glave.

Foto: John Marsh/Action Images/Reuters

Weber se pomirio s Michaelovom sudbinom i u njegovoj knizi 'Gasoline in the Blood'.

- Da, to je istina. Nije mi bilo lako ponovno se suočiti s time. Ali htio sam to učiniti, ta je knjiga za mene završna riječ - zaključio je Weber.