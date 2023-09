Bliski Schumijev prijatelj otkrio stanje: 'To je slučaj bez nade...'

Već je skoro prošlo deset godina otkad je legendarni vozač Formule 1 Michael Schumacher (54) teško ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se 29. prosinca 2013. po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze i zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak.

Od tada, pa do danas, njegovo zdravstveno stanje zapravo je stroga tajna koju najuži članovi obitelji Schumacher drže za sebe. Nekoliko je mjeseci bio u komi i nije se pojavio u javnosti od teške nesreće.

Roger Benoit bliski je prijatelj legendarnog vozača i novinar, a za švicarske novine Blick otkrio je nove informacije o Schumijevom stanju.

- Postoji samo jedan odgovor na to kako je Michael. To je njegov sin, Mick, rekao u rijetkom intervjuu 2022. godine: 'Dao bih sve kada bih mogao razgovarati s tatom.' Ova rečenica govori sve o tome kako napreduje oporavak njegovog oca posljednjih 3500 dana. To je slučaj bez nade... - komentirao je Benoit.

Samo su odabrani posjetili Michaela od teške nesreće, a prava je rijetkost čuti ikakvu informaciju o njegovom stanju.

