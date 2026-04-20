Bivši srpski reprezentativac na rubu bankrota! Dao je milijune za vodu: 'Vozio sam jurilice...'

Neven Subotić, bivši nogometaš Borussije Dortmund, napustio je svjetla reflektora kako bi pomogao osigurati pitku vodu za tisuće ljudi u Africi! Donirao je milijune, riskira bankrot, ali njegov rad već je promijenio živote 450.000 ljudi! A sanja o jednostavnom pivu s Jürgenom Kloppom
U svijetu modernog nogometa, gdje se karijere često mjere titulama, transferima i bankovnim računima, priča Nevena Subotića (37) stoji kao rijedak i snažan podsjetnik na nešto posve drugačije
Bivši stoper Borussije Dortmund i srpske reprezentacije, igrač koji je s Jürgenom Kloppom osvajao Bundesligu i igrao finale Lige prvaka, zamijenio je glamur stadiona prašnjavim putevima Etiopije.
Svoju je životnu misiju pronašao u filantropiji, a za nju je spreman žrtvovati sve što je stekao, doslovno.
Subotićeva karijera bila je oličenje uspjeha. Pod vodstvom karizmatičnog Jürgena Kloppa, prvo u Mainzu, a zatim u Borussiji Dortmund, postao je jedan od najcjenjenijih braniča u Europi.
S Matsom Hummelsom činio je neprobojan stoperski par koji je "milijunerima" donio dvije uzastopne titule prvaka Njemačke i odveo ih do finala Lige prvaka 2013. godine na Wembleyju.
Kao i mnogi njegovi kolege, živio je život iz snova, no ispod površine osjećao je prazninu.
"Imao sam brze automobile, vilu s jacuzzijem… Postupao sam bez razmišljanja," priznao je jednom prilikom.
Prekretnica se dogodila 2010. godine, kada je osjetio da mora preuzeti kontrolu nad životom koji je postao "ekstreman i bez razmišljanja".
Dvije godine kasnije osnovao je zakladu.
Njegov osjećaj odgovornosti duboko je ukorijenjen u vlastitom iskustvu.
Rođen u Banja Luci, s obitelji je kao dječak zbog rata pobjegao u Njemačku, da bi nakon deset godina, suočeni s deportacijom, emigrirali u Sjedinjene Američke Države.
To iskustvo oblikovalo je njegov pogled na svijet.
Kako je sam objasnio, iz prve je ruke naučio da odgovornost za bolju budućnost leži na pojedincu, pogotovo prema onima koji su pogođeni teže od tebe.
Zaklada "Neven Subotić", danas poznata kao "well:fair", posvećena je jednom od najosnovnijih ljudskih prava: pristupu čistoj vodi.
S fokusom na ruralne zajednice u Etiopiji, Keniji i Tanzaniji, organizacija gradi bunare i sanitarne čvorove, mijenjajući živote iz temelja
Ključ svega je Subotićevo "100 posto obećanje" - svaki donirani euro u cijelosti odlazi na projekte na terenu.
Svi administrativni troškovi, putovanja i plaće zaposlenika pokrivaju se iz njegovog džepa i kroz korporativna partnerstva.
Ta beskompromisna predanost ima svoju cijenu.
Subotić je do danas u zakladu uložio oko četiri milijuna eura vlastitog novca i potpuno je svjestan financijskih posljedica.
"Doista, moje bogatstvo će uskoro biti iscrpljeno, da. Donirao sam oko četiri milijuna eura i radim volonterski. Igrao sam profesionalni nogomet 14 godina, ali moje su plaće bile bruto. I nisam imao toliko puno izvanrednih godina s milijunskom plaćom. Moja su sredstva ograničena," iskreno je priznao.
Rezultati su, međutim, nevjerojatni.
Njegov rad do sada je omogućio pristup čistoj pitkoj vodi za više od 450.000 ljudi, a cilj je do 2030. godine tu brojku podići na milijun
Utjecaj je puno dublji od statistike: djeca odrastaju zdrava i mogu ići u školu umjesto da satima nose teške kanistre s vodom, dok odrasli dobivaju dragocjeno vrijeme za rad i stvaranje bolje budućnosti za svoje obitelji.
Njegova transformacija nije prošla nezapaženo, a najveće priznanje stiglo je od čovjeka koji je oblikovao njegovu nogometnu karijeru.
Jürgen Klopp bio je toliko impresioniran radom svog bivšeg igrača da je u predgovoru Subotićeve knjige "Sve od sebe" napisao: "Neven se počeo pretvarati iz nogometaša u sveca."
S vremenom se otuđio od svijeta profesionalnog nogometa, osjećajući se kao roba u sustavu koji ne vidi pojedinca, već samo maksimizaciju profita.
Ljubav prema sportu je blijedila. Danas ga nogomet jedva zanima i potpuno je posvećen svojoj misiji, no jedna ljudska želja ostaje
