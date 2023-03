Bivši suigrač 'vatrenih': Tretirali su me kao parazita, kao go*no. Morao sam napustiti zemlju...

Bivši belgijski reprezentativac i nekadašnji igrač Rome i Intera, Radja Nainggolan (34), u Milanu je tri godine dijelio svlačionicu s Ivanom Perišićem i Marcelom Brozovićem, a danas nosi dres talijanskog drugoligaša SPAL-a.

Momčad se trenutačno nalazi na 17. mjestu prvenstvene ljestvice te ih do kraja sezone čeka borba za ostanak u ligi. Jedan od najpoznatijih igrača u SPAL-u, uz Daniele De Rossija, upravo je Nainggolan koji je oduvijek imao problema s ponašanjem, a po tome ga ljudi i najviše pamte.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Radja je prije SPAL-a igrao za belgijski Antwerp za koji ga ne vežu lijepa sjećanja.

- Tretirali su me kao Parazita, kao da sam govno. Doveli su Overmarsa kao sportskog direktora da me pokuša vratiti u prvu momčad, ali nitko se nije usudio suprotstaviti predsjedniku. Davao sam sve od sebe u B momčadi, podupirao najmlađe...bio sam u puno momčadi, ali nikada me nisu tako tretirali. Nisam čak smio ući ni na glavni ulaz trening centra - kazao je Nainggolan pa nastavio:

Foto: DANIELE MASCOLO

- Moje kćerke su bile glavni razlog povratka u Belgiju. Iako sam gubio puno novca, za mene to nije bio problem. Ali zbog predsjednika sam čak morao napustiti zemlju i to mu neću oprostiti. U SPAL-u sada igram za kikiriki, ali sa užitkom.

Bivši sportski direktor Rome Walter Sabbatini (67) za Gazzetu dello Sport rekao je svoje mišljenje o Nainggolanu.

- Iskreno, volim ga kao sina, ali ponekad zna biti užasan. Ako stavite ispred njega 7 ili 8 krigli piva, sve će popiti. Život je za njega igra, ali duboko u sebi je dobra osoba. On je ekscentričan, luđak, na kojeg su neki suigrači znali biti ljubomorni jer je imao ono što oni nisu. Ali na terenu je bio uvijek vrhunski igrač - kazao je.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

