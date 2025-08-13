Bivši talijanski napadač: Milan će imati velike koristi od Luke, ali Serie A je 'groblje slonova'

Uskoro počinje talijanska Serie A što znači da će Luka Modrić i službeno početi svoju karijeru u Milanu. Na početak prvenstva osvrnuo se i bivši talijanski nogometaš Paolo Di Canio (57) koji je svojevremeno igrao za Lazio, Juventus, Napoli i Milan. U intervjuu za Corriere della Sera komentirao je dolazak velikih igrača u Italiju kao što su Modrić i Kevin De Bruyne.

- Naravno da su oni vrhunski igrači. Ali pitam se koliko utakmica mogu odigrati na najvišoj razini. Njihova je igra jedinstvena i teško ju je kopirati. Ako oko njih nema momčadi koja se zna kretati i igrati, neće moći sami. Svakako ćemo uživati u njihovoj kvaliteti, ali oni oko njih moraju brzo naučiti razumjeti s kim igraju. Modrić je vođa koji zna komunicirati s momčadi. Milan će imati koristi od toga, u sezoni u kojoj imaju samo ligu - rekao je Di Canio pa dodao:

- Italija je i dalje "groblje plemenitih slonova". Nekada su to bili Ronaldo i Ribery, a sada su De Bruyne i Modrić. Dolaze u fantastične klubove, ali u ligu koja im u sjećanju još izgleda kao ona iz 2006., s Cannavarom kao Zlatnom loptom.

Osvrnuo se i na Milan te na trenera Allegrija.

- Allegri je poput kocke za juhu. Kad dođe, sve popravi. Milan će pod njim stabilizirati obranu i izvući maksimum iz Leãa. Sviđa mi se i dolazak Riccija, napokon jedan pravi talijanski veznjak, te Jashari koji donosi fizičku snagu - rekao je legendarni napadač pa rekao tko je njegov favorit za osvajanje naslova:

- Stavio bih Napoli na prvo mjesto, koji je osvojio Scudetto i prvi je favorit. Vjerujem da Antonio Conte može ponoviti taj podvig. Njegova momčad nije dominirala, istina, ali uvijek su mogli kontrolirati utakmice. To je metoda koja ne prolazi nezapaženo. Zatim bih izjednačio Inter i Milan. Inter je povratio svježinu, a Milan može brzo postati momčad. Juve mora pokušati ostati u formi, a sviđa mi se i Gasperinijeva Roma.