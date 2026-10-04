Bivši 'vatreni' iskreno: Ovo je tužno, jako tužno. Izgledali su poput amatera, ništa ne štima

Bivši 'vatreni' Robert Špehar (56) nije imao puno dvojbi nakon onoga što je Hrvatska pokazala protiv Engleske. Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji napadač Dinama osvrnuo se na težak poraz na Rujevici, a posebno je izdvojio probleme u igri hrvatske reprezentacije. Hrvatska je u Rijeci izgubila 7-0, čime je doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije. Bio je to ujedno drugi težak neuspjeh u samo nekoliko dana, nakon što je u Sevilli izgubila od Španjolske 4-1.

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U razgovoru s Predragom Jurišićem za Sportske novosti Špehar je upravo taj slijed utakmica izdvojio kao dodatno zabrinjavajući.

- Teško je izabrati pravu riječ kojom bi se opisalo ono što smo vidjeli u Rijeci. Nekako mi je najprikladnija ona koja je zapravo najgora i najžalosnija - bilo je tužno, jako tužno, rekao je Špehar.

Poraz od Španjolske, prema njegovim riječima, ipak se mogao promatrati u drugačijem kontekstu. Hrvatska je u Sevilli igrala protiv aktualnog svjetskog prvaka, pa je nakon utakmice postojala nada da će protiv Engleske pokazati znatno bolje izdanje.

- Tužno je najprije bilo u Španjolskoj gledati našu nemoć, ali nakon onih 4-1 nekako smo se nadali da su se igrači u Sevilli možda čuvali za Rujevicu i Englesku. Zato smo nekako lakše prešli preko tog teškog poraza. Ipak je Španjolska svjetski prvak i vrhunska momčad.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Protiv Engleske takvog opravdanja nije bilo. Hrvatska je primila sedam pogodaka, a prema Špeharovoj analizi problemi su se pojavili u svim linijama momčadi.

- Nakon ovog debakla i sramotnog poraza na Rujevici mora se reći i izborniku Slavenu Biliću da je krenuo pogrešnom stazom. Ovo definitivno nije pravi put. Ništa ne štima u našoj momčadi, svaka je linija bila znatno ispod željene razine.

Špehar se posebno osvrnuo na situacije iz kojih je Hrvatska primala pogotke. Smatra da je obrana prečesto ostajala bez rješenja nakon jednostavnih akcija protivnika.

- Gotovo sve pogotke primili smo iz našeg peterca. Englezi su nam se, kao i Španjolci, ušetavali u gol. Takvom su lakoćom dolazili u krilo Livakoviću. Bilo je potrebno samo jedno dvostruko dodavanje da nam cijela obrana ispadne iz igre.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prema njegovu mišljenju, problem nije bio ograničen samo na posljednju liniju. Hrvatska je imala poteškoća i u sredini terena, dok napadački dio momčadi nije uspijevao ozbiljnije ugroziti engleska vrata.

- Jasno je da nije kriv samo obrambeni dio. Svi su podbacili. Napad je bio odsječen, kao da ga nije ni bilo. Vezni red bio je trom, nepokretan i bez energije, a obrana nevjerojatno propusna.

Špehar je pritom izdvojio nekoliko hrvatskih reprezentativaca koji, prema njegovoj procjeni, nisu odigrali na razini koju inače pokazuju u svojim klubovima.

- Igrači koji igraju u velikim europskim klubovima na terenu su izgledali kao amateri. Vušković je stalno kasnio, Stanišić je bio žalostan, na kraju i neozbiljan, Gvardiol neprepoznatljiv, a Perišić se uklopio u sivilo.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Probleme je vidio i u veznom redu, koji nije uspijevao povezati igru niti dovoljno otežati posao Englezima.

- Bio je spor i bezidejan, bez agresije. Nismo spojili dva dodavanja, a Englezima smo dopuštali da nam rade što žele.

Hrvatska je nakon prva tri kola Lige nacija primila ukupno 12 pogodaka. U susretima protiv Španjolske i Engleske čak ih je 11 završilo u mreži Dominika Livakovića.

Špehar pritom najveći dio odgovornosti ne pripisuje hrvatskom vrataru.

- Ovo je doista zabrinjavajuće. U tri utakmice primili smo čak 12 pogodaka, a od tog tuceta Livakoviću se možda može prigovoriti samo za Yamalov pogodak u prvi kut. I tada je španjolski napadač praktički došao u krilo našem vrataru. Nama se suparnici ušetavaju u gol. To je strašno.

Špehar je nakon svega iznio jasan zaključak o smjeru u kojem se reprezentacija trenutačno kreće.

- Nakon ovog debakla i sramotnog poraza na Rujevici mora se reći i izborniku Slavenu Biliću da je krenuo pogrešnom stazom. Ovo definitivno nije pravi put.