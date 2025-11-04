Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Najbolji nogometaš Hrvatske Luka Modrić danas u Milanu i u 41. godini proživljava drugu mladost. A u ranoj mladosti proživljavao je pakao.
Najtrofejniji igrač u povijesti “kraljevskog” kluba s Realom se rastao nakon 13 godina provedenih u Madridu. Postigao je neslućene uspjehe, iako mu je djetinjstvo uništio rat, a dobar dio dječačkih godina proveo je u izbjeglištvu.
Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da ondje mogu živjeti samo poskoci i - Modrići. Živio je u maloj cestarskoj kući svog djeda i bake.
Djetinjstvo mu se preokrenulo u prosincu 1991. godine kada su četničke paravojne snage ubile njegova djeda Luku.
Legendarni hrvatski nogometaš proživio je težak život tijekom Domovinskog rata, a dječačke dane proveo je u prognanstvu po hotelima u zadarskom zaleđu. U rodnu kuću nikada se više nije vratio živjeti.
Kuća je napuštena prije 34 godine i danas je u derutnom stanju, gotovo potpuno razrušena. Znak koji upozorava na mine stoji desetak metara od nje.
U toj kući odrastao je legendarni hrvatski kapetan i jedan od najvećih veznjaka u povijesti, ali nitko to nije iskoristio. Ruševina zorno prikazuje kroz kakvu je patnju prošao taj kraj tijekom Domovinskog rata.
Fotografije nam je poslala čitateljica koja je ondje odlučila odvesti djecu, velike obožavatelje hrvatskog kapetana.
Dugo su me nagovarali da dođemo pred njegovu kuću. Stigli smo iz Osijeka samo da se ovdje slikamo. Sin već tri godine trenira nogomet, a ovo mu je bila velika želja. Jako voli Modrića, on mu je najdraži, kazala je čitateljica.
Sestra voli Modrića jer ga brat obožava. Bili su jako sretni, ali i šokirani da je ovdje živjela zvijezda kao što je Modrić, dodala je.
