Bivši 'vatreni' nakon lošeg niza zavapio: Nismo mi Barcelona, volio bih igrati 11 na 11...

Bivši hrvatski reprezentativac i trener GOŠK-a Danijel Pranjić prolazi kroz težak period s klubom. Pod njegovim vodstvom GOŠK je zabilježio četiri poraza u isto toliko ligaških utakmica, a kada se tome pridodaju i dva poraza s početka prvenstva, jasno je da bivši "vatreni" trenira klub koji se nalazi na posljednjem mjestu Premijer lige BiH.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:11 Pranjićev oproštaj u Orahovici | Video: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

U šestom kolu izgubili su još jednom uvjerljivo, s 3-0 od Željezničara, a gotovo cijelu utakmicu igrali su s igračem manje zbog izravnog crvenog kartona koji je u 14. minuti dobio branič Marko Mandić. Trener Pranjić požalio se da njegovi igrači prečesto dobivaju isključenja.

– Posljednjih pet utakmica, četvrti crveni karton. Nismo Barcelona da možemo da pariramo Želji, Borcu, Sarajevu.... Meni protiv njih treba igrač više da bi bili konkurentni

- Bez obzira na to, držali smo ih dobro, bili smo kompaktni i držali prostor. Kako je vrijeme odmicalo padali smo tempom i snagom, ali to nije bilo dovoljno. Nemam što prigovoriti ekipi, osim što bih volio da smo sve te utakmice igrali 11 na 11. Ostaje žal zbog toga, jer to crpi energiju - dodao je.

GOŠK će u sljedećem kolu gostovati Širokom Brijegu, trenutno šestoplasiranom klubu lige. Situacija za Gabeljane iz kola u kolo postaje sve teža, a ukoliko se nešto ne promijeni, GOŠK bi mogao smijeniti svog trenera.

- Morat ću reći igračima da nema duela, da nitko nikoga ne dira, pa ćemo igrati balet i to je to - zaključio je Pranjić.