Sudac Pranjiću: 'Ne sjećate se tko vam je dao 50.000 eura na ruke, a znate da nije Zdravko?!'

Prije gotovo devet godina započeli su sudski procesi protiv braće Mamić za izvlačenje novca iz Dinama. U međuvremenu je preminulo 11 svjedoka koje je USKOK predložio pa su danas predložili da se čitaju njihovi iskazi iz istrage.

Svjedočili su danas bivši član Izvršnog odbora Dinama Bogdan Tihava te bivši igrači Danijel Pranjić i Mathias Chago.

Tihava se dosta detalja nije mogao sjetiti, a odmah je na početku istaknuo kako o koruptivnim radnjama ne zna ništa.

- Bio sam član Izvršnog odbora Dinama, nekih tri ili četiri godine početkom 2000-tih, a nikada nisam sudjelovao u nikakvim odlukama vezanim za kupoprodaju igrača, već su teme naših razgovora bile kako da se Dinamo izvuče iz mogućeg stečaja. Financijsko je stanje bilo jako loše, prijetio je stečaj, smanjile su se i plaće i prihodi, i igračima, i upravi. Primarno je bilo spasiti klub da ne padne u treću ligu - kazao je Tihava na sudu, prenosi Večernji.

Ne zna točno koju je funkciju u to vrijeme imao Mamić jer ih je mijenjao.

- Nemam nikakvih saznanja da je Dinamo 2002. godine otvorio račun u Austriji, ili bilo gdje drugdje. Saznao sam to naknadno iz medija. Poznato mi je da je klub imao dugovanja prema igračima, ali ne znam kako je to rješavano. Znam da su neki igrači tužili klub, ali ne znam koji i kako je to riješeno. Koliko se sjećam, Dinamo nije na kraju završio u stečaju, jer bi tada morao ići u treću ligu - kazao je, između ostalog, Tihava.

Nakon njega svjedočio je bivši nogometaš Danijel Pranjić koji je u Dinamo stigao iz Osijeka, a njegov tranfer dogovarao je njegov menadžer Antun Novalić koji je pregovarao sa Zdravkom Mamićem.

- Financijska situacija nije bila najbolja, a ni mi igrači nismo dobro odigrali sezonu. Odlučio sam otići u Heerenveen u Nizozemsku. Dinamo mi je dugovao nekakav novac, ali ja sam to oprostio - kazao je Pranjić.

- Nisam siguran koliko sam novca dobio u Dinamu, znam sam da sam prvu ratu dobio pri dolasku. Ugovor je bio 300.000 eura za prvu godinu, a za drugu i treću po 100.000 eura. Ugovorne rate sam dobivao na ruke, a mislim da sam neke manje novčane iznose dobivao na račun. Dinamo je od Heerenveena dobio odštetu za mene, a ja od toga nisam dobio ništa, nisam ništa ni potraživao, niti sam takav ugovor imao - rekao je Pranjić.

Kazao je i kako se ne sjeća je li za njegov transfer u Dinamo 2004. godine bila uključena agencija Mamić Sport Agency.

- Čuo sam za tu agenciju, ali nisam bio nikad njezin član. Poznajem Marija Mamić, dobri smo prijatelji, ali nisam siguran je li mi on davao rate koje sam imao ugovorene s Dinamom - rekao je Pranjić.

USKOK-ov tužitelj ga je zatim podsjetio da je u iskazu iz 2016. kazao kako se tijekom potpisivanja ugovora s Dinamom našao s Marijem Mamićem koji mu je rekao da mu Zdravko Mamić šalje 25.000 eura za prvu ugovornu ratu s Dinamom.

- Znam da mi je netko donio novac, ali ne mogu sigurno reći da je to bio Mario - rekao je na to Pranjić.

Pranjić je dodao kako nije potpisivao nikakve ugovore ni sporazume sa stranim trgovačkim društvima koja bi mu plaćala dugove Dinama. Kazao je kako mu je mjesečna plaća sjedala na račun, a kako je ugovorne rate dobivao u gotovini. Na sudu su mu potom pokazali tri potvrde o tome da je dobio od Zdravka Mamića po 50.000 eura u gotovini. Pranjić je na to kazao kako je potpis na potvrdama njegov, ali kako novac nije dobio od Zdravka Mamića.

- Dobijete 50.000 eura na ruke, ne možete se sjetiti od koga, a znate da nije Zdravko Mamić? - pitao ga je u čudu sudac Davor Mitrović.

- Ne mogu se sjetiti. Možda mi ih je predao Mario Mamić, možda Damir Jozić, nisam siguran, ali Zdravko Mamić nije sigurno - odgovorio je Pranjić.