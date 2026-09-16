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DANIJEL PRANJIĆ

Bivši 'vatreni' napravio je veliki zaokret u karijeri. Neće više biti trener, ide u menadžerske vode

Piše Ivan Kužela,
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Bivši 'vatreni' napravio je veliki zaokret u karijeri. Neće više biti trener, ide u menadžerske vode
Danijel Pranjić novi je trener Slobode iz Tuzle | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Pranjić okreće novu stranicu karijere; bivši 'vatreni' pokreće menadžersku agenciju i ulazi u posao s igračima. Nakon bogate karijere i kratkog trenerskog zatišja, kreće u novu karijernu avanturu

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Danijel Pranjić (44) nakon igračke i trenerske karijere ulazi u novu ulogu u nogometu. Bivši hrvatski reprezentativac postao je suosnivač nogometne agencije koja će se baviti zastupanjem i razvojem igrača. Pranjić je novu poslovnu odluku objavio na društvenim mrežama porukom da nakon godina provedenih na terenu i uz aut-liniju kao trener započinje novo poglavlje. U radu s nogometašima planira iskoristiti iskustvo i kontakte koje je stekao tijekom više od dva desetljeća u profesionalnom nogometu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

ARHIVA - 2009. Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u hotelu Sheraton ARHIVA - 2009. Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u hotelu Sheraton ARHIVA - 2009. Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u hotelu Sheraton
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Foto: Tomislav Miletic/24sata

Posljednji trenerski angažman imao je u GOŠK-u iz Gabele. Momčad je preuzeo u kolovozu 2024., a suradnja je završila u listopadu iste godine. Prije toga vodio je još tuzlansku Slobodu, zagrebačko Trnje te ciparski Achyronas-Onisilos. Prve korake na trenerskoj klupi napravio je kao igrač-trener Omonije Psevde.

Početkom 2025. godine Pranjić se nakratko ponovno pojavio i kao igrač. Registrirao se za rumunjskog niželigaša ACS AXI Adunații-Copăceni, no taj potez nije označavao povratak ozbiljnom profesionalnom nogometu.

Najveći dio karijere ipak je proveo kao nogometaš. Nakon Osijeka i Dinama afirmirao se u Heerenveenu, a 2009. godine preselio je u Bayern München. U dresu bavarskog velikana osvojio je Bundesligu i njemački kup, a nastupao je i u dva finala Lige prvaka. Nakon Bayerna igrao je za Sporting, Celtu Vigo, Panathinaikos, Koper, Anorthosis i nekoliko ciparskih klubova.

Za hrvatsku reprezentaciju Pranjić je od 2004. do 2015. godine upisao 58 nastupa i jedan pogodak. Bio je dio momčadi na Europskim prvenstvima 2008. i 2012. te Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

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