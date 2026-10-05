Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIKOLA JERKAN

Bivši 'vatreni' o kadru: Nekad su reprezentativci igrali u Realu i Barci, danas u Comu i Sassuolu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Bivši 'vatreni' o kadru: Nekad su reprezentativci igrali u Realu i Barci, danas u Comu i Sassuolu
Rovinj: Jutarnji trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jerkan nakon debakla Hrvatske poručuje da je Modrić nezamjenjiv, a nova generacija još nije spremna za veći iskorak. Smatra da Biliću treba dati vremena te da je prijašnja generacija imala igrače u većim klubovima

Admiral

Drugi međusobni susret Hrvatske i Španjolske u kratkom razdoblju igrat će se u utorak na Poljudu. Hrvatska u utakmicu ulazi nakon poraza 4-1 u Sevilli, a potom i povijesnog debakla protiv Engleske, koja je na Rujevici slavila 7-0. Uoči splitskog dvoboja španjolska La Vanguardia objavila je opširan tekst o aktualnom stanju hrvatske reprezentacije. U njemu se osvrće na promjenu generacije i rezultate posljednjih utakmica, a jedan od glavnih sugovornika bio je Nikola Jerkan, bivši hrvatski reprezentativac koji dobro poznaje i španjolski nogomet.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
16
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jerkan je za Hrvatsku nastupio 31 put, dok je dio klupske karijere proveo u Španjolskoj, gdje je nosio dres Ovieda. Nakon završetka igračke karijere radio je i kao skaut u stručnom stožeru Zlatka Dalića. Posebno se osvrnuo na riječi Luke Modrića nakon poraza od Engleske. Hrvatski kapetan tada je rekao: "Najteže je pronaći objašnjenje za nešto takvo. Nakon 20 godina prvi put sam osjetio sram".

Na Modrićevu izjavu Jerkan je rekao:

- Modrićeve riječi same po sebi govore o tome u kakvom je stanju reprezentacija. Da bi rekao nešto takvo, mora da je to stvarno osjećao.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jerkan smatra da aktualni problemi nisu nastali preko noći te da su se određeni znakovi mogli uočiti i ranije. O promjeni generacije i početku Bilićeva mandata Jerkan je rekao da treba vremena.

- Za promjene je potrebno vrijeme. Novi izbornik pozvao je nove igrače i, premda je počeo s dobrim rezultatom, već se vidjelo da ne igramo dobro. Bilić je uvjerio Modrića da se ne povuče, ali ostalo je vrlo malo igrača iz generacije iz Rusije, možda Perišić i Kovačić, i vidjelo se da dolazi ovo što se događa.

Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske
Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jedan od razloga promjena, prema njegovu mišljenju, vidljiv je i u klubovima za koje danas nastupaju hrvatski reprezentativci.

- Prije su reprezentativci bili na iznimno visokoj razini i igrali u velikim klubovima poput Reala, Barcelone ili Juventusa. Sada, uz svo dužno poštovanje, igraju u manjim klubovima poput Coma ili Sassuola. To je znak da su se stvari promijenile. Utječe tu i hrvatska liga, u kojoj se dovodi sve više stranaca, a to jako šteti reprezentaciji, koja se uvijek hranila igračima iz svoje lige. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U razgovoru se dotaknuo i pitanja nasljednika sadašnje generacije. Hrvatska će, smatra Jerkan, u procesu pomlađivanja morati imati strpljenja, dok će uloga Luke Modrića još neko vrijeme biti posebno važna.

- Trenutačno nema nikoga tko je sposoban predvoditi obnovu. Modrić je nezamjenjiv, kao što se već moglo vidjeti u Real Madridu. Ljudi moraju postati svjesni stvarnosti i biti strpljivi. U-21 reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo s igračima poput Jagušića ili Šegečića, koji dobro izgledaju, brzim krilnim igračima, a upravo je to ono što Hrvatskoj treba. Ali treba ići polako, Biliću treba vremena, zaključio je Jerkan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna
FOTO: OBOŽAVA HRVATSKU

Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna

Edin Džeko, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru, osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
Bivši dinamovac: To se dogodi kad imate gubitnika iz Splita za izbornika. Trenera bez rezultata
PROVOCIRA BILIĆA

Bivši dinamovac: To se dogodi kad imate gubitnika iz Splita za izbornika. Trenera bez rezultata

Nakon debakla 0-7 od Engleske, Dumitru Mitu je zapalio javnost i poručio: reprezentaciju bi trebao preuzeti Željko Kopić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026