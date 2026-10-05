Jerkan nakon debakla Hrvatske poručuje da je Modrić nezamjenjiv, a nova generacija još nije spremna za veći iskorak. Smatra da Biliću treba dati vremena te da je prijašnja generacija imala igrače u većim klubovima
Bivši 'vatreni' o kadru: Nekad su reprezentativci igrali u Realu i Barci, danas u Comu i Sassuolu
Drugi međusobni susret Hrvatske i Španjolske u kratkom razdoblju igrat će se u utorak na Poljudu. Hrvatska u utakmicu ulazi nakon poraza 4-1 u Sevilli, a potom i povijesnog debakla protiv Engleske, koja je na Rujevici slavila 7-0. Uoči splitskog dvoboja španjolska La Vanguardia objavila je opširan tekst o aktualnom stanju hrvatske reprezentacije. U njemu se osvrće na promjenu generacije i rezultate posljednjih utakmica, a jedan od glavnih sugovornika bio je Nikola Jerkan, bivši hrvatski reprezentativac koji dobro poznaje i španjolski nogomet.
Jerkan je za Hrvatsku nastupio 31 put, dok je dio klupske karijere proveo u Španjolskoj, gdje je nosio dres Ovieda. Nakon završetka igračke karijere radio je i kao skaut u stručnom stožeru Zlatka Dalića. Posebno se osvrnuo na riječi Luke Modrića nakon poraza od Engleske. Hrvatski kapetan tada je rekao: "Najteže je pronaći objašnjenje za nešto takvo. Nakon 20 godina prvi put sam osjetio sram".
Na Modrićevu izjavu Jerkan je rekao:
- Modrićeve riječi same po sebi govore o tome u kakvom je stanju reprezentacija. Da bi rekao nešto takvo, mora da je to stvarno osjećao.
Jerkan smatra da aktualni problemi nisu nastali preko noći te da su se određeni znakovi mogli uočiti i ranije. O promjeni generacije i početku Bilićeva mandata Jerkan je rekao da treba vremena.
- Za promjene je potrebno vrijeme. Novi izbornik pozvao je nove igrače i, premda je počeo s dobrim rezultatom, već se vidjelo da ne igramo dobro. Bilić je uvjerio Modrića da se ne povuče, ali ostalo je vrlo malo igrača iz generacije iz Rusije, možda Perišić i Kovačić, i vidjelo se da dolazi ovo što se događa.
Jedan od razloga promjena, prema njegovu mišljenju, vidljiv je i u klubovima za koje danas nastupaju hrvatski reprezentativci.
- Prije su reprezentativci bili na iznimno visokoj razini i igrali u velikim klubovima poput Reala, Barcelone ili Juventusa. Sada, uz svo dužno poštovanje, igraju u manjim klubovima poput Coma ili Sassuola. To je znak da su se stvari promijenile. Utječe tu i hrvatska liga, u kojoj se dovodi sve više stranaca, a to jako šteti reprezentaciji, koja se uvijek hranila igračima iz svoje lige.
U razgovoru se dotaknuo i pitanja nasljednika sadašnje generacije. Hrvatska će, smatra Jerkan, u procesu pomlađivanja morati imati strpljenja, dok će uloga Luke Modrića još neko vrijeme biti posebno važna.
- Trenutačno nema nikoga tko je sposoban predvoditi obnovu. Modrić je nezamjenjiv, kao što se već moglo vidjeti u Real Madridu. Ljudi moraju postati svjesni stvarnosti i biti strpljivi. U-21 reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo s igračima poput Jagušića ili Šegečića, koji dobro izgledaju, brzim krilnim igračima, a upravo je to ono što Hrvatskoj treba. Ali treba ići polako, Biliću treba vremena, zaključio je Jerkan.
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