Bivši 'vatreni' o kadru: Nekad su reprezentativci igrali u Realu i Barci, danas u Comu i Sassuolu

Drugi međusobni susret Hrvatske i Španjolske u kratkom razdoblju igrat će se u utorak na Poljudu. Hrvatska u utakmicu ulazi nakon poraza 4-1 u Sevilli, a potom i povijesnog debakla protiv Engleske, koja je na Rujevici slavila 7-0. Uoči splitskog dvoboja španjolska La Vanguardia objavila je opširan tekst o aktualnom stanju hrvatske reprezentacije. U njemu se osvrće na promjenu generacije i rezultate posljednjih utakmica, a jedan od glavnih sugovornika bio je Nikola Jerkan, bivši hrvatski reprezentativac koji dobro poznaje i španjolski nogomet.

Jerkan je za Hrvatsku nastupio 31 put, dok je dio klupske karijere proveo u Španjolskoj, gdje je nosio dres Ovieda. Nakon završetka igračke karijere radio je i kao skaut u stručnom stožeru Zlatka Dalića. Posebno se osvrnuo na riječi Luke Modrića nakon poraza od Engleske. Hrvatski kapetan tada je rekao: "Najteže je pronaći objašnjenje za nešto takvo. Nakon 20 godina prvi put sam osjetio sram".

Na Modrićevu izjavu Jerkan je rekao:

- Modrićeve riječi same po sebi govore o tome u kakvom je stanju reprezentacija. Da bi rekao nešto takvo, mora da je to stvarno osjećao.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jerkan smatra da aktualni problemi nisu nastali preko noći te da su se određeni znakovi mogli uočiti i ranije. O promjeni generacije i početku Bilićeva mandata Jerkan je rekao da treba vremena.

- Za promjene je potrebno vrijeme. Novi izbornik pozvao je nove igrače i, premda je počeo s dobrim rezultatom, već se vidjelo da ne igramo dobro. Bilić je uvjerio Modrića da se ne povuče, ali ostalo je vrlo malo igrača iz generacije iz Rusije, možda Perišić i Kovačić, i vidjelo se da dolazi ovo što se događa.

Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jedan od razloga promjena, prema njegovu mišljenju, vidljiv je i u klubovima za koje danas nastupaju hrvatski reprezentativci.

- Prije su reprezentativci bili na iznimno visokoj razini i igrali u velikim klubovima poput Reala, Barcelone ili Juventusa. Sada, uz svo dužno poštovanje, igraju u manjim klubovima poput Coma ili Sassuola. To je znak da su se stvari promijenile. Utječe tu i hrvatska liga, u kojoj se dovodi sve više stranaca, a to jako šteti reprezentaciji, koja se uvijek hranila igračima iz svoje lige.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U razgovoru se dotaknuo i pitanja nasljednika sadašnje generacije. Hrvatska će, smatra Jerkan, u procesu pomlađivanja morati imati strpljenja, dok će uloga Luke Modrića još neko vrijeme biti posebno važna.

- Trenutačno nema nikoga tko je sposoban predvoditi obnovu. Modrić je nezamjenjiv, kao što se već moglo vidjeti u Real Madridu. Ljudi moraju postati svjesni stvarnosti i biti strpljivi. U-21 reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo s igračima poput Jagušića ili Šegečića, koji dobro izgledaju, brzim krilnim igračima, a upravo je to ono što Hrvatskoj treba. Ali treba ići polako, Biliću treba vremena, zaključio je Jerkan.