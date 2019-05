Bizaran potez golmana: Udario protivnika pa odglumio ozljedu

Glasgow Rangersi su u 36. kolu škotskog Premiershipa pobijedili Hibernian 1-0 na svojem Ibroxu. Zaslužan za pobjedu momčadi koju s klupe vodi legendarni Steven Gerrard bio je Jermain Defoe golom u 41. minuti.

Rangersi će sezonu završiti na drugom mjestu pošto je Celtic već potvrdio naslov pa ova utakmica i nije imala rezultatski značaj.

No, sami susret zasjenio je bizaran potez golmana domaćina. Allan McGregor je u 89. minuti pocrvenio nakon što je nogom udario protivničkog igrača poslije ispucavanja pa onda pokušao odglumiti ozljedu.

