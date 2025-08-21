Obavijesti

RAYOVI FANOVI NISU JEDINI

Bizarne pogreške: Navijači BiH otišli u Latviju umjesto Litvu, a Belgijci fulali za 320 kilometara

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sarajevo: Navijači uoči utakmice drugog pretkola Konferencijske lige između Sarajeva i Spartak Trnave | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Malo smo lutali glavnim gradom, samo da se uvjerimo. Sigurno ću pamtiti ovu glupost do kraja života - rekao je tada jedan od navijača, rekao je jedan od navijača BiH koji je otišao u Latviju umjesto u Litvu 2013.

Trojica navijača Raya Vallecana završila su na Farskim Otocima umjesto u Mađarskoj, ali nisu oni jedini kojima se dogodio lapsus pri praćenju svoje momčadi. Bilo je tih situacija i ranije.

Primjerice, belgijski navijači krenuli su na kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2016. protiv Walesa, a umjesto u Cardiffu završili su u selu Wales kraj Rotherdama, 320 kilometara od stadiona na kojem se igrala utakmica. Da bi stvar bila gora, Belgija je izgubila od Walesa 1-0. 

Navijači susjedne Bosne i Hercegovine 2013. su godine završili u Latviji umjesto u Litvi. Naime, "zmajevi" su igrali povijesnu utakmicu protiv Litve u gostima, a pobjeda ih je vodila na prvo SP u povijesti. Skupina navijača pomiješala je slova i završila u Latviji. Srećom po njih, našli su kafić u kojem su uspjeli pogledati utakmicu, a BiH se na kraju plasirala na Mundijal u Brazilu. 

- Malo smo lutali glavnim gradom, samo da se uvjerimo. Sigurno ću pamtiti ovu glupost do kraja života - rekao je tada jedan od navijača. 

Liverpoolovim se navijačima dogodila greška u kojoj su 2019. umjesto u Genk otputovali u Gent i propustili pobjedu svog kluba 1-4. Nadalje, tijekom Eura 2021. nekoliko je francuskih navijača otputovalo u Bukurešt (Rumunjska) umjesto u Budimpeštu u Mađarskoj. Propustili su dvoboj koji je završio 1-1. 

