Bizarne pogreške: Navijači BiH otišli u Latviju umjesto Litvu, a Belgijci fulali za 320 kilometara

Trojica navijača Raya Vallecana završila su na Farskim Otocima umjesto u Mađarskoj, ali nisu oni jedini kojima se dogodio lapsus pri praćenju svoje momčadi. Bilo je tih situacija i ranije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji

Primjerice, belgijski navijači krenuli su na kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2016. protiv Walesa, a umjesto u Cardiffu završili su u selu Wales kraj Rotherdama, 320 kilometara od stadiona na kojem se igrala utakmica. Da bi stvar bila gora, Belgija je izgubila od Walesa 1-0.

Navijači susjedne Bosne i Hercegovine 2013. su godine završili u Latviji umjesto u Litvi. Naime, "zmajevi" su igrali povijesnu utakmicu protiv Litve u gostima, a pobjeda ih je vodila na prvo SP u povijesti. Skupina navijača pomiješala je slova i završila u Latviji. Srećom po njih, našli su kafić u kojem su uspjeli pogledati utakmicu, a BiH se na kraju plasirala na Mundijal u Brazilu.

- Malo smo lutali glavnim gradom, samo da se uvjerimo. Sigurno ću pamtiti ovu glupost do kraja života - rekao je tada jedan od navijača.

Liverpoolovim se navijačima dogodila greška u kojoj su 2019. umjesto u Genk otputovali u Gent i propustili pobjedu svog kluba 1-4. Nadalje, tijekom Eura 2021. nekoliko je francuskih navijača otputovalo u Bukurešt (Rumunjska) umjesto u Budimpeštu u Mađarskoj. Propustili su dvoboj koji je završio 1-1.