Bizarno: Kanađani zbog finala hokeja napravili zanimljiv potez

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Na ZOI u Milanu nastupaju svi najbolji svjetski hokejaši po prvi put nakon 2014. godine kada je Kanada zadnji put osvojila naslov. Ovo će biti prvi put nakon Vancouvera 2010. kako će u finalu igrati Kanada i SAD

Guverner najmnogoljudnije kanadske provincije Ontarija Doug Ford izvanredno je dopustio točenje alkohola u restoranima i lokalima od šest ujutro u nedjelju s obzirom kako će finalna utakmica turnira hokejaša na ledu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu između Kanade i SAD-a početi u 8.10 sati po tamošnjem vremenu. 

"Cijela zemlja će u nedjelju ujtro gledati naše hokejaše u borbi za olimpijsko zlato. Okupimo se, podržimo lokalno gospodarstvo i navijajmo za Kanadu!", poručio je Ford putem društvene mreže X.

Premijer Britanske Kolumbije, koja se nalazi na pacifičkoj obali, pa će finale po tamošnjem vremenu početi u ranu zoru u 5.10 sati, David Eby također je dopustio točenje alkohola prije doručka.

Na ZOI u Milanu nastupaju svi najbolji svjetski hokejaši po prvi put nakon 2014. godine kada je Kanada zadnji put osvojila naslov. Ovo će biti prvi put nakon Vancouvera 2010. kako će u finalu igrati Kanada i SAD, tada je Kanada slavila golom Sidneyja Crosbyja u produžetku.

