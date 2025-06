Bjegunac Mamić: 'Da preuzmem Hajduk razgrnuo bih Jadransko more kao Mojsije i pokorio sve'

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić (65), koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora za gospodarski kriminal i izvlačenje 116 milijuna tadašnjih kuna iz Dinama, gostovao je u emisiji Nezavisnih novina "Sportkast".

Mamić kaže da je danas daleko od nogometa i da se bavi drugim stvarima, no da bi poharao Hrvatsku da preuzme bilo koji drugi klub osim Dinama i Hajduka. Istaknuo je da bi sa splitskim klubom napravio čudo.

- Kada dođem u Beograd, Skopje, u Crnu Goru, neko najzabitije selo, ja sam kralj. Mene i danas zovu iz svih klubova svijeta. Ja bih i danas mogao napraviti posao u nogometu, ali ja više u nogometu ne želim sudjelovati. Dnevno me nazove sto klubova, dnevno me nazove sto roditelja da imaju talentirano dijete. Kažem im samo da nisam više u tom filmu. Da bih to radio, morao bih biti u tome sto posto. A ne želim sada biti na margini i neke mrvice skupljati. Ne zanima sudjelovanje. Da uzmem Zrinjski, jamčim da bih za pet godina dobio Dinamo. Ali, s obzirom na to da ne mogu dobiti priliku... Neki me ne zovu, neki me zovu, ali znajući da bi bilo nekih drugih problema, bolje da ja ostanem tu - rekao je i dodao:

- Evo, za okladu, kada bih uzeo bilo koji hrvatski klub iz SHNL-a, već drugu godinu bi bio ispred Dinama i Hajduka. A da uzmem Hajduk... To sam već jednom pričao. Znate kako je Mojsije razdvojio more da bi Isus mogao hodati kroz taj put... Ja kada bih preuzeo Hajduk, u energiji s navijačima Hajduka bih razgrnuo Jadransko more i napadao Europu direktno preko Italije i pobijedio bih. Nemam nikakve dvojbe, ali oni su amateri.

Izvlačenje novca na transferima Dinamovih igrača

U tzv. aferi "Dinamo 2" za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Potkraj listopada 2023. Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina.

Krivnju je, potkraj studenog 2023. priznao i poduzetnik Krota koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

U veljači 2025. Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, bezuvjetno je osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za pljačku Dinama, a poduzetnik Sandro Stipančić na 11 mjeseci zatvora što će mu je zamijenjeno radom za opće dobro.