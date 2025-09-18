Bjegunac Zoran Mamić opet u nogometu? Zove ga Sarajevo

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši trener te sportski direktor Dinama, Zoran Mamić, uskoro bi mogao imati novi posao. Naime, kako piše portal klix.ba, brat Zdravka Mamića mogao bi se uskoro priključiti FK Sarajevu. Portal javlja da je sam Mamić potvrdio informaciju da se pridružuje Sarajevu, a slično je rekao i vlasnik kluba s Koševa, Ismir Mirvić. Kako navodi Klix, Mamić je istaknuo da su ljudi u FK Sarajevo svjesni da im je potrebna pomoć u struci.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Imate dobre informacije. razgovaram sa Sarajevom. FK Sarajevo ima odličan projekat i jake ljude koji vjeruju u uspjeh, ali svjesni su da moraju pojačati struku i o tome sam razgovarao sa investitorima - rekao je Mamić za Klix.ba, a vlasnik kluba je rekao:

- Zoran je čovjek koji ima znanje da nam pomogne da ispravimo greške u sportskom segmentu koje smo u posljednjem periodu pravili. Njegovi savjeti za mene i ostale investitore mogu biti veoma korisni.

Još uvijek nije poznato koju će točno funkciju obnašati Zoran Mamić u Sarajevu, ali se navodi kako bi se uskoro mogla očekivati i službena potvrda kluba. Mamić je van nogometa od 2021. godine kada je napustio klupu Dinama, a bio je i trener raznih klubova na Bliskom istoku.