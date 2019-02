Bjelica: Ademiju iskočilo rame i vratilo se, ali bit će sve u redu

Dinamo je razbio Rudeš na Maksimiru u prvoj utakmici nastavka sezone. Iako ih vrijeme u Turskoj nije pomazilo, već tamo se vidjelo da su dinamovci odradili odlične pripreme.

Stigli su Komnen Andrić i Iyayi Atiemwen, a rezultat rada vidio se već u prvom kolu protiv Rudeša kada su 'modri' gradskom suparniku utrpali čak sedam golova.

- Na početku polusezone uvijek je mali upitnik u kakvom stanju krećeš. Mislim da smo pokazali da smo na dobrom putu, da smo dobro pripremljeni, vjerujem da ćemo u sljedećim utakmicama samo potvrđivati ovo što smo danas pokazivali - rekao je trener Dinama Nenad Bjelica.

Danas je briljirao Mislav Oršić. Na pripremama nije uspio zabiti, ali zato je danas Rudešu dao hat-trick.

- Svim mojim ofenzivnim igračima jako je važno upisati se u strijelce. Ako znamo da Oršić na pripremama nije zabio, a danas u prvoj utakmici tri gola, isto tako Hajrović nije zabijao... Vrlo važno je uoči europskih utakmica da se igrači napune samopouzadnjem, da dižu formu. Raduju i Gojak, Petković... Imali smo još nekoliko prilika. Zadovoljan sam realizacijom i svim napravljenim u ovoj utakmici - dodao je strateg 'modrih'.

Ipak, uz sav ofenzivni naboj, Dinamo je primio dva gola od posljednjeg Rudeša, koji još uvijek nema pobjedu i koji je u cijeloj sezoni do ove utakmice postigao samo 10 golova.

- Dobro, prvi gol je greška u dodavanju, taj pas nikad se ne odigrava, to je greška Hajrovića, njihov napadač je to jako dobro iskoristio, to je jedna nesmotrenost. Suparnik nam je praktički iz jedne šanse zabio dva gola. U svakom slučaju, na tome moramo poraditi da se takve greške ne događaju.

Arijan Ademi požalio se na bol u ramenu. Na koncu je zamijenjen.

- Sve je u redu s njim, više je izašao iz predostrožnosti, imao je problemčiće s trbušnim zidom pa mu treba malo više vremena da se vrati, zato smo ga zamijenili da ne bi umor bio prevelik. Ademi ima dan i pol, skoro dva dana slobodno, vjerujem da će u prvom sljedećem treningu biti na dispoziciji. Iskočilo mu je rame i vratilo se - kazao je Bjelica.