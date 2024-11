Bjelica: Ako bude imalo pameti, Petković neće igrati za 'vatrene'

Dinamo je konačno upisao veliku, toliko vrijednu prvenstvenu pobjedu. I sada bar na dan-dva prebacio pritisak u HNL-u na vodeći Hajduk. Zagrepčani su mirno prošli kroz Šubićevac, na kraju uvjerljivo slavili 4-0. Dva pogotka zabio je Kulenović, po jedan Sučić i Mbuku. Bila je ovo zasigurno najupečatljivija utakmica "modrih" posljednjih mjeseci.

- Čestitam dečkima na pobjedi, odličnoj i ozbiljnoj utakmici na teškom terenu. Sve smo odradili kako smo planirali, obrana je bila stabilna, nisu nam ozbiljno zaprijetili. Bili smo jako ozbiljni, imali dobre reakcije po izgubljenoj lopti, nisu nam ništa kreirali. Zadovoljstvo je još veće jer smo neke igrače razigrali, neke odmorili - kaže Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Svi su bili dobri i Rog i Kačavenda kad je ušao u igru, Špikić također. Svi su oni već igrali kod mene, ne vidim ih kao igrače iz drugog plana, ali kao trener moram izabrati njih 11, nema mjesta za sve. A mnogi zaslužuju igrati, danas su svi opravdali očekivanja svih nas. I Ogiwara je bio dobar, Torrente stabilan uz Theophilea...

Kakvo je stanje s Baturinom i Petkovićem?

- Teško je reći tko će mi biti spreman za Slovan, do nedjelje ćemo znati puno više. Baturina je dobio udarac u list, danas nismo htjeli riskirati, igrali smo sa zdravim igračima. Petković? Vidjet ćemo, on je malo bolje, ali da se potpuno oporavi treba mu odbor. Svaki put kad "rajcamo" tu njegovu upalu ne može mu biti bolje, on zadnja četiri dana nije ništa radio na treninzima - poručio je Bjelica, pa nastavio:

Šibenik i Dinamo sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Iskreno, Petković već dugo nije u trenažnom procesu, jako mi se teško odlučiti staviti ga 90 minuta. Kulenović je sjajan golgeter, u njega imam puno povjerenje. A mi nećemo Brunu pokidati zbog jedne utakmice. Vidjet ćemo za Bratislavu, sigurno neće početi, a hoće li igrati pola sata, 20 minuta ili neće uopće, vidjet ćemo.

Bjelica je pričao u dahu.

- On ne trenira ozbiljno od Monaca, sve je nešto bio na 50%, od te utakmice nije odradio pošten trening. A od tad je prošlo mjesec dana. Koliko će pauzirati? U najboljem slučaju bi, ako se skroz oporavi, mogao biti spreman za zadnjih sedam utakmica jeseni. Nema smisla da ide u reprezentaciju, on niti ne trenira. Ako će sljedećih 10 dana biti bez bolova, onda nam može pomoći tih zadnjih sedam utakmica jeseni.

Jeste li već pričali s Dalićem o tome?

- Zvao ga je predsjednik kluba. Petković će se pojaviti na reprezentativnom okupljanju, onda će tamo svi skupa donijeti odluku. Ali ako bude imalo pameti sačuvat će ga ovog okupljanja. On će do ponedjeljka biti skoro 40 dana bez treninga, koji je smisao zvati takvog igrača?

A situacija s Nevistićem?

- Teško je očekivati da nam bude na raspolaganju za Slovan, vidjet ćemo poslije toga kako se osjeća, pa kakav je postupak oko njegovog oporavka. Imamo Zagorca, ja mu vjerujem, danas je imao malo posla, ali je bio suveren. Vođa momčadi.

Pierre-Gabriel je ostao u Zagrebu, špekulira se kako ste imali nekakvu svađu...

- Danas sam htio nagraditi Moharramija i Perića koji su dobro trenirali, stvarno pokazali da žele biti dio momčadi. I dati im da budu s momčadi. Pierre-Gabriel normalno konkurira za sljedeće utakmice, nema nikakvih problema.

Nathanael Mbuku zabio je prvijenac za Dinamo, koliko zapravo taj igrač vrijedi?

- Drago mi je da je zabio, teško mi je dati priliku šestorici krila. Svi dobro rade, svi imaju kvalitetu za Dinamo, mogu nam pomoći, ali ne mogu u ovoj situaciji rotirati 10 igrača. Ne usudim se. Neke od njih ne poznajem još dovoljno da bi ih sve mogao rotirati. I kad dobiju priliku moraju je iskoristiti, kao Mbuku danas, kao Rog danas, kao Kačavenda danas.

Šibenik i Dinamo sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ademi se ozlijedio...

- Dobio je udarac u koljeno kod penala, nije bio u stanju nastaviti igru. Slovan? Ne znamo još. Znam samo da nitko tko neće biti na sto posto neće igrati tu utakmicu, nema šanse - završio je Bjelica.

Marko Kartelo bio je kratak...

- Bez obzira na kvalitetu Dinama koji je ponajbolja momčad lige, žao mi je što mi nismo bili pravi, nismo uputili niti jedan ozbiljan udarac prema njihovom golu. To me žalosti i to moramo analizirati, ovakav Šibenik ni ja ni moj stožer više ne želimo gledati. Ruka Pjace? Nisam to ni vidio, niti bih komentirao suđenje. To sigurno nije usmjerilo ovu utakmicu, moramo sami krenuti od sebe - rekao je Kartelo, pa dodao:

- Sve smo znali što se tiče Dinama, čak predvidjeli i sastav s kojim će igrati, ali sve je bilo uzalud kad mi nismo bili pravi. Tko je favorit u prvenstvu? Ne bih se bavio prognozama, dugo je prvenstvu, takve je stvari teško predviđati. Ispričavam se navijačima, kad igrate protiv Dinama morate više trčati, više željeti pobjedu od njih, nadati se da će oni uz sve to imati slab dan.