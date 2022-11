Bjelica: Argentinci imaju taj balkanski sindrom. Više se pričalo koliko su mesa ponijeli

Treći dan Svjetskog prvenstva u Katru donio je najveću senzaciju ovogodišnjeg Mundijala koju će teško biti nadoknaditi. Saudijska Arabija imala je šanse protiv Argentine kao pile kod mesara, ali čuda se moguća. Pogotovo kada srce pokaže svoju moć.

Saudijci su senzacionalno slavili protiv Argentinaca 2-1 i zadali težak udarac Leu Messiju na njegovom posljednjem SP-u. Šok je to od kojeg će se Gaučosi, uoči turnira jedni od favorita za osvajanje turnira, jako teško oporaviti. No, pobjeda koja je donijela neviđeni val euforije u Saudijsku Arabiju. Kralj Salman proglasio je državni praznik u srijedu, neradni je dan i svi su pozvani na cjelodnevnu feštu.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

A senzaciju ovogodišnjeg Mundijala prokomentirali su stručni komentatori HRT-a Nenad Bjelica i Tomislav Stipić. Bivši trener Osijeka usporedio je Argentine s našim mentalitetom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vidjeli smo u ovoj utakmici nepredvidljivost nogometa. Treba čestitati Saudijcima i treba vidjeti hoće li se Argentinci oporaviti. Možda je kod njih malo prisutan onaj balkanski sindrom 'lako ćemo'. Puno se više zadnjih dana pisalo o tome koliko su kila mesa donijeli u Katar negoli o samom protivniku - rekao je Bjelica.

Foto: Screehshot/WMTW

Stipić se nakon odlaska iz Slaven Belupa skrasio u latvijskoj Audi, a pobjedu Saudijske Arabije prokomentirao je u svom stilu.

- Saudijska Arabija danas je spasila Svjetsko prvenstvo. Nahranila me nogometom, kada se sjetim otvaranja SP-a, puno umjetnosti, na nekoj količini laži sve je to izgrađeno... Nogomet je sloboda, tolerancija, kreacija. Vidio se iskreni rad na terenu gdje jedan David pobijedio Golijata. To me ispunilo.

