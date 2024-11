Bjelica će iznenaditi sastavom? U Split otputovali Ademi, Mišić, Petković... Najjači aduti Dinama

Nenad Bjelica još nije odlučio s kojim će sastavom zaigrati protiv Hajduka u Splitu. Dinamo pod hitno mora prekinuti loš prvenstveni niz, "modri" su u posljednjih pet HNL dvoboja svladali tek Šibenik. Pritisak raste, a Bjeličine trupe sad očekuje najteže gostovanje HNL-a, dvoboj na Poljudu.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

- Ademi i Mišić neće biti spremni, upitan je i Ristovski - poručio je na današnjoj press-konferenciji Nenad Bjelice, time opet malo zabrinuo navijače.

Ademi i Mišić dvije su ključne karike Dinama u sredini terena, posebice kad je izvan stroja sasvim sigurno Petar Sučić. Trener "modrih" najavio je kako u Splitu neće biti ni Bočkaja, dok je situacija s Nevistićem i Petkovićem nepromjenjiva, teško je "gatati" kad će se taj dvojac vratiti na teren. Nevistić je trebao braniti u Bjelovaru, ta je utakmica odgođena, a njega i dalje nema u momčadi.

Ipak, Dinamo je danas prema Splitu poletio sa svim najjačim adutima, u avionu su svoja mjesta pronašli i Ademi i Mišić i Nevistić i Cordoba, pa čak i Bruno Petković. Očito je Bjelica do posljednjeg trenutka spreman čekati povratak nekog od svojih senatora, više nikog ne bi začudilo nađu li se sutra u udarnoj momčadi Ademi ili Mišić. Petković? On ipak malo teže.

Bratislava: Trening nogometaša Dinama uoči utakmice protiv Slovana | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

OK, Dinamo često na službene utakmice sa sobom vodi sve igrače, ali prema Splitu recimo nije otišao Petar Sučić. I to bi moglo (ali ne mora) nešto značiti, Dinamovi navijači i dalje vjeruju kako će se netko od ponajboljih igrača hrvatskog prvaka naći u zapinisku sutrašnje utakmice. A to bi, kako saznajemo, mogli biti Ademi i Mišić.

Zagrepčani će sutra (sasvim sigurno) zaigrati s centralnim napadačem, Bjelica je odustao od "lažnih devetki", pa će u vrhu napada sigurno biti Kulenović. Prilično je izvjesno i kako će u zadnjoj liniji opet biti četiri igrača (Ristovski, Theophile, Torrente, Pierre-Gabriel), na krilima bi se trebali naći Špikić i Pjaca. Još samo taj vezni red.

Baturina je tu "zicer", Bjelica je poslije Borussije Dortmund javno nahvalio Pavića, Stojkovića, Roga i Kačavendu, no ukoliko postoji mogućnost da od prve minute zaigraju Ademi i(li) Mišić, trener "modrih" će ih čekati do zadnjeg trenutka. Dečki su u Splitu, nalaze se s ostatkom momčadi, nikog ne bi začudilo nađu li se sutra na terenu. Barem jedan od njih. Sve je moguće...