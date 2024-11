Gattuso: Sreća za Hajduk što ja ne igram derbi! A ako je netko favorit, onda je to Dinamo...

Dan uoči derbija sve je na strani Hajduka, i pozicija na ljestvici, i trenutna forma, i kompletnija momčad neopterećena ozljedama, na koncu konca i krcati stadion koji će igračima biti velika podrška.

Rijetko kada je Hajduk u tako povoljnom trenutku čekao Dinamo, ali bez obzira što je njegova momčad uoči derbija favorit, Gennaro Gattuso spušta loptu na zemlju i s puno opreza najavljuje ogled s velikim rivalom u nedjelju od 17:45 sati.

Jeste li gledali utakmicu Dinama i Borussije i što mislite o Dinamu?

- Gledao sam, igrali su s petoricom u zadnjoj liniji. Dinamo ima kvalitetu, iako mu je dosta igrača nedostajalo. To je momčad koju moramo poštovati, može nam napraviti probleme, ali i mi njoj.

Nikad lošiji Dinamo ne dolazi na Poljud. Kakvu utakmicu očekujete?

- Dinamo nije loš, ne bih se složio s tom konstatacijom. Oni su kvalitetna momčad, imaju nedostatke, ozljeda, ali ja i dalje mislim da su najbolja momčad u Hrvatskoj. Kada bi Dinamo bio loš, onda ne bi pobjeđivao u Ligi prvaka, a oni imaju sedam bodova. Razlika naše lige i Lige prvaka je ogromna, Imaju igrače od 20 milijuna eura... O čemu pričamo?

Split: Gennaro Gattuso najavio utakmicu protiv Osijeka

Prosuli su dosta bodova, slabi su u HNL, je li Hajduk favorit u derbiju?



- Pohvala svim trenerima i igračima jer su igrali protiv Dinama dobro i uzimali im bodove. To je dokaz da je ova liga dobra... Onaj tko je favorit gubi u derbiju. Vidjet ćemo. Derbi je derbi, u derbiju nema favorita. Kad izađete na teren svi koji nastupe će dati sve od sebe za pozitivan rezultat. Vidjet ćemo u kakvom stanju ćemo biti, osjećamo poštovanje prema njima, imaju toliko kvalitetnih igrača da ti jednim potezom mogu dati gol. Moramo biti spremni za 95 minuta, oni su prvaci u 19 od zadnjih 20 godina, igraju LP i ako je netko favorit, onda su to oni.

Kakvo je zdravstveno stanje, tko može a tko ne može?

- Svi su dostupni, zdravi i spremni za sutra.

Bjelica je najavio da očekuje goropadni Hajduk od prve minute?

- Vidjet ćemo sutra. Respektiram njihovog trenera koji je jako iskusan i veliki trener, učinit će sve da nas dovede u neprilike.

Split: Gennaro Gattuso najavio utakmicu protiv Osijeka

Navijači su vas došli podržati očekujete li veliku podršku sutra?

- Navijači su naša velika snaga. Puhala je jaka bura, to im nije smetalo. Neka se netko ne uvrijedi, oni su nevjerojatni navijači, dolaze mi poruke sa svih strana svijeta, čak i iz Australije. Ima ih milijun po svijetu, oni su naš ponos i snaga i očekujem pravu atmosferu i njihovu podršku sutra.

Koliko bi vam psihološki značila pobjeda u sutrašnjem derbiju?

- Ne treba puno pričati o tome, igrači osjećaju da je derbi. Ja ne volim pričati o utakmici jer se može pretjerati. Preveliko pumpanje utakmice, to nisam volio kao igrač i ne ponavljam ih kao trener. Kad su male utakmice treba ih motivirati, uoči ovakvih utakmica ne treba ih dodatno motivirati. Pričam o motivirajućim govorima, to kod ovakvih utakmica nije potrebno.

Obično se glavna bitka vodi u sredini terena, ali Dinamo ima i vrlo jaka krila?

-Rekao sam da moramo biti na oprezu, imaju veliku kvalitetu i moramo imati veliko poštovanje. Ne smijemo im dati prostora da se razigraju.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a

S koliko samopouzdanje ulazite u ovaj derbi, pogotovo kad gledate ljestvicu?

- Iza nas je pet mjeseci rada, 20 utakmica, četiri smo boda ispred Dinama, igramo kući... Da mi je netko to ponudio, potpisao bih svojom krvlju taj papir. Mislio bih da nije normalan. Veće motivacije za nas nema, ovo je zadovoljstvo i ponos.

Kakve su vaše informacije iz suparničkog tabora, je li po vašem mišljenju trener Dinama Bjelica svjesno izmiješao sastav za utakmicu s Borussiom i odmarao momčad za Hajduk?

- I ja to mislim, igurno ćemo sutra vidjeti četiri pet igrača koje nismo vidjeli, bit će odmorni za derbi., Mi se ne opterećujemo hoće li igrati Mišić, Ademi...

Po prvi put ste se suočili s burom koja je uobičajena u ovim krajevima, spominjete je baš na Hrvatskom jeziku. Legendarni Miroslav Blažević je govorio kako je jak vjetar najveći neprijatelj nogometa... Kako to komentirate?

- Živim na Klisu i kuća se doslovno miče kad puše, moj pas se toliko uznemiri kad dolazi bura. A Složit ću se s njim (Ćirom, op. a.), najveći neprijatelji su umjetni travnjak i vjetar. To je drugi sport, to mi je nagore iskustvo, vjetar i umjetni teren ne daju da se kontrolira lopta.

Da vi možete zaigrati sutra pojeli bi Dinamov vezni red, mogu li to napraviti i vaši vezni igrači?

- Sreća je za Hajduk da ja ne igram nego da sam na klupi, zato jer nisam u stanju igrati dvije minute, ne mogu pobijediti ni na Playstationu. Sutra ne smijemo napraviti pogrešku, moramo biti tu, moramo osluškivati bilo publike, da nas publika nosi a moramo i poštovati našeg suparnika..