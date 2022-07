Ljutiti Bjelica: Ti borci za naš nogomet 15 godina nisu uspjeli i sad se žale. Pustite nas na miru!

Predsjednik HNK Gorica Nenad Črnko napao je u subotu nakon poraza kod Osijeka suca Antu Čuljka koji je dosudio penal za domaćine pa isključio igrača gostiju, a pritom je okrznuo i Nenada Bjelicu.

- Ako su one prijetnje Nenada Bjelice sucima u izjavama prije sezone urodile plodom tako da se događa ovakvo suđenje, to nikako nije dobro, čak je malo i žalosno. Ne želim vjerovati u to jer bi to bilo poražavajuće. Ali raditi neke insinuacije na taj način prije početka prvenstva uopće nije lijepo, niti bi se suci trebali za to hvatati - rekao je Črnko, između ostalog, za Večernji list.

Bjelica je oštro reagirao dan poslije. Kaže da je jako razočaran što je jedan od čelnih ljudi HNS-a prozvao njega i njegov klub.

- On je jedan, a takvih ima puno, koji su na čelu HNS-a i hrvatskih nogometnih klubova, koji neprimjerenim ponašanjem iz godine u godinu omalovažavaju i psuju Nenada Bjelicu i pokušavaju ga diskreditirati na bilo koji način. Ti borci za bolji hrvatski nogomet nisu uspjeli već 15 godina, koliko su u HNS-u, napraviti bolji i pošteniji hrvatski nogomet i žale se samo onda kad je njihov klub i to u njihovim očima oštećen - kazao je Bjelica, prenose Sportske novosti.

Kaže da će svima koji butu diskreditirali Osijek i njega odgovoriti. Ne vidi ništa sporno oko penala.

- Da je odluka o penalu bila u sivoj zoni, sudac ne bi promijenio odluku. Samo kod očiglednih pogrešaka sudac mijenja odluku. Na svu sreću, imali smo poštenog VAR suca koji je ispravljao sve pogreške glavnog suca. To je bila naša sreća u toj utakmici - kazao je Bjelica, koji se čudi zašto se Črnko nije javio prošle sezone "kad isti taj sudac nije vidio očiglednu ruku Keite i penal koji je vidjela cijela Hrvatska".

Ima i poruku za čelnike klubova i djelatnike HNS-a.

- Svaki put kad bez razloga budu napadali mene i NK Osijek dobit će javni odgovor. Prenijet ću od riječi do riječi što je izgovoreno u ložama i što je psovano pa neka javnost zna tko nam vodi klubove i kako se ponaša ta gospoda. Neka puste Nenada Bjelicu i NK Osijek na miru! Nikoga ne diramo, ali nećemo dozvoliti niti da nas netko dira. Znat će hrvatska javnost tko su ti čelnici klubova koji mi psuju mater bez povoda. Kakav oni problem imaju s Nenadom Bjelicom - zapitao se trener Osijeka.

