Stanje je u momčadi dobro. Odradili smo dva kvalitetna treninga nakon pobjede u Splitu i napornog putovanja. Svi igrači su nam na dispoziciji osim Žapera koji je ozlijedio mišić nakon sudara s Krovinovićem. Ostali su zdravi, spremni i odmorni, izvijestio je o najvažnijim temama Nenad Bjelica uoči uzvrata protiv poljskog Pogona u četvrtak u Gradskom vrtu u drugom pretkolu Konferencijske lige.

U Szczecinu je završilo bez golova, pa kalkulacija s obje strane neće biti. Obje će ekipe tražiti pobjedu premda će gosti vjerojatno biti, i po viđenom u prvoj utakmici, defenzivnije nastrojeni.

- Puno smo pričali o toj zadnjoj utakmici. Radili smo analizu, vjerujem da su igrači svjesni i da će sutra napraviti sve što trebaju za prolaz. Nepredvidivi su u napadu, često mijenjaju pozicije u napadu, i to dovodi do pomutnje, no mi smo to dobro kontrolirali. Nismo dali protivniku da nas previše ugrozi. Nadam se da ćemo opet imati pod kontrolom i da ćemo biti opasniji u napadu nego tamo.

Na Pogon Osječani dolaze s velikom pobjedom na Poljudu.

- Utakmica protiv Hajduka dala nam je puno samopouzdanja. Možda smo na taktičkom planu biti lošiji, ali sjajno je momčad reagirala nakon što smo primili gol, igrači s klupe dali su dodatnu dimenziju i vjerujem da ćemo biti fizički i mentalno na razini za proći ovakvog protivnika - rekao je Bjelica.

- Ne razmišljamo o promjeni pravila gola u gostima, već će Osijek igrati na pobjedu kao i protiv svakog drugog protivnika. Za to moramo biti bolji i poduzeti sve što možemo da budemo takvi. Imamo pobjednički gard, kvalitetu i pristup da nikada ne odustajemo.

Hoćete li što mijenjati u prvih 11?

- Vidjet ćemo još. Bočkaj? Njegov je status dobar. Nameće se svojim igrama na treningu, ali ne samo on. Da ste vidjeli naš trening u Mravincima nakon povratka iz Poljske, trenirali su oni koji nisu igrali, frcalo je na sve strane.

Osječani su vezali novim ugovorima kapetana Milu Škorića i golmana Ivušića, ali i poslali na posudbu u mađarski ZTE Grezdu i Špoljarića.

- Oni su potencijalni reprezentativci koji su puno dali Osijeku i zaslužili su bolji ugovor. Nadam se da će i dalje biti važan kotačić u svemu. Desni bek? Pregovaramo, vjerujem da ćemo imati rješenje u idućim danima.