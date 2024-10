Bjelica: Dinamo je jedini klub u Hrvatskoj u kojem mogu biti. A volio bih se vratiti u Bundesligu

Nenad Bjelica se u dramatičnom raspletu rezultata vratio u Dinamo, a po njegovom povratku "modri" su pobijedili Lokomotivu (5-1) pa odigrali remi (2-2) protiv Monaca. Nakon osvojenog boda u Ligi prvaka trener hrvatskog prvaka dao je intervju za njemački Sport1, koji se zanimao za njegov povratak u Hrvatsku nakon odlaska iz Union Berlina.

Bjelica je priznao kako se osjeća kao da se vratio kući i kako je Dinamo jedini klub u Hrvatskoj u kojem može biti.

- U sjajnom sam klubu, najvećem u Hrvatskoj. Kao da se vraćam kući jer sam tu već radio dvije godine. Nisam očekivao povratak, ali Dinamo je jedini klub u Hrvatskoj u kojem se mogu zamisliti. Jakirović je napravio odličan posao, imao je lošu utakmicu protiv Rijeke, izgubio od Hajduka na Maksimiru i 9-2 od Bayerna u München. Onda se sve odvilo dosta brzo, on je smijenjen i došao sam ja. U nogometu nikad ne znaš što će se dogoditi, ludo je to. Bayern mi je bio negativan zbog incidenta sa Saneom, sada mi je pozitivan jer me na neki način vratio u Dinamo.To je život.

Bjelica je zadovoljan mandatom u Unionu i istaknuo je kako je ispunio primarni cilj, ostanak u Bundesligi.

- Union je bio najteži posao moje karijere. Ostvario sam glavni cilj i ostao u ligi, a to nije bilo nimalo lagano. Jako sam sretan što je klub i dalje u Bundesligi zbog navijača koji su bili nevjerojatni. Zahvalan sam što sam tamo imao priliku, bilo mi je jako ugodno u Unionu - rekao je Bjelica pa komentirao opciju povratka u Bundesligu...

- Volio bih se jednog dana vratiti u Bundesligu. Možda jednog dana budem trener Bayerna. Moram prihvatiti situaciju i naučiti iz pogreške sa Saneom - zaključio je Bjelica.