Osijek je prošlog četvrtka izgubio na gostovanju u Sofiji od CSKA s 4-2 u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige što je, po riječima Nenada Bjelice, bila najgora utakmica Osječana otkad je on sjeo na njihovu klupu. Popravni ispit Osječani će imati u četvrtak u Gradskom vrtu od 21.15 sati.

- Ja sam to već rekao nakon utakmice. To je jedna momčad koja je 30 puta bila bugarski prvak. Odjednom je postala inferiorna u odnosu na Osijek koji nikad nije bio prvak Hrvatske. Ljudi iz svog neznanja podcjenjuju protivnike. To je u našoj naravi, to je u našem mentalitetu. Ja sam rekao da smo mi svjetski prvaci u tome. Nema argumenta za podcijeniti jednu ekipu kao što je CSKA - objasnio je Bjelica pa nastavio:

- To je naš problem veliki, teško je meni kao treneru držati taj balans među navijačima i medijima i da oni dođu na utakmicu i da znaju da je ta ekipa odlična. Na dan utakmice izađe da smo debeli favoriti i to sve utječe na psihu igrača - zaključio je trener Osijeka.

CSKA je u Sofiji šokirao Osijek s tri gola u mreži Ivušića već u prvih 45 minuta. Da Topčagić nije zabio za 4-2 u 93. minuti Osječani bi pred sobom imali 'nemoguću misiju'. Ovako ako zabiju rani gol, gostima bi se mogle 'uši napuniti vodom'. A onda, tko zna...

- Dobili smo dobar šamar tamo. Valjda je svima jasno, pa i vama medijima, da se tu radi o izvrsnoj ekipi.