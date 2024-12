Bjelica dobio neugodno pitanje na pressici: 'Plašim li se otkaza? Pokušavam izvući maksimum'

Hajduk je pobijedio Dinamo 1-0 na Poljudu u derbiju 15. kola HNL-a, a jedini gol zabio je Niko Sigur u 54. minuti. Trener "modrih" Nenad Bjelica bio je realan na press konferenciji nakon utakmice.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi, u drugom dijelu su se bolje snašli na vremenske uvjete nego mi u prvom poluvremenu. Imali smo opasne napade u prvih 45 minuta, ali... Oni su s tim golom dobili vjetar u leđa, pun stadion, dodatna energija. Mi se moramo pripremiti za sljedeću utakmicu - rekao je Bjelica, pa na pitanje plaši li se kakvih reakcija u klubu rekao:

- Moja smjena? U prvenstvu nismo ostvarili što smo očekivali, u Ligi prvaka smo to i prebacili. Pokušavam izvući maksimum od momčadi, to ću nastaviti raditi i dalje.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Možda neki vaši igrači nemaju kvalitetu za Dinamo...

- To je vaše mišljenje, koliko glava toliko i mišljenja, poštujem svačije. Nedostaje nam puno važnih igrača, trebamo skupiti glave, pripremiti se za prvu sljedeću utakmicu. I samo gledati prema naprijed.

Bjelica je nastavio...

- Sigurno da je sedam bodova prednosti više nego četiri, nismo sretni zbog toga. Moramo nastaviti raditi, prvu sljedeću utakmicu dobiti, do kraja sezone dvaput igramo s Hajdukom. Moramo u petak dobiti Slaven Belupo. Tako je, kako je, nismo u dobrom momentu u HNL-u.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Otkud na terenu Perić i Moharrami, nije ih bilo godinu dana...

- Jednostavno, Ristovski ima problema s aduktorom, signalizirao nam je to, ali dobio je i žuti karton, pa smo ga odlučili promijeniti s Moharramijem. Pogotovo kad vidimo kako on trenira, znamo da nam može pomoći do kraja sezone. Perić? Stavili smo ga u napad, probali smo nekim prekidom, dugom loptom, bilo čime iznenaditi Hajduk... Nismo imali nikog drugoga za to, ali nije nam uspjela ideja. Nismo mogli ni protiv vjetra. Nije ugodno kad vam takav igrač uđe u špicu, ali je odmah i njihov trener uveo i trećeg stopera, dobro je reagirao - završio je Bjelica