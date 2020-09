Bjelica: Donio sam ozbiljnost u Osijek? Kod mene je uvijek tako

Tko će igrati? Neka igrači prvi saznaju. Ponekad na dan utakmice odlučim... Čitam u medijima "Bjelica je odlučio", a ja još ne znam, nasmijao se novi trener Osijeka uoči debija

<p>Nasmijani <strong>Nenad Bjelica</strong> najavio je drugi debi u Prvoj HNL. Nakon pet mjeseci odmora vratio se u hrvatski nogomet i preuzeo <strong>Osijek</strong>, a za početak odmah ima - derbi. U subotu od 17 sati na Gradski vrt stiže Rijeka.</p><p>- Lijepo zvuči "prva utakmica", stvarno joj se radujem. Žao mi je što će biti pred praznim tribinama, ali ima najava da bi ubrzo moglo biti s navijačima. Velika je odgovornost pred nama, spremni smo i dobro smo radili. Nije bilo previše vremena, ali ekipa je dobro sve upila. Vjerujem u maksimalno zalaganje i da ćemo doći do tri boda - rekao je novi trener Osijeka za klupsku televiziju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prvi trening Bjelice u Osijeku</strong></p><p>Donio je Bjelko sa svojim stručnim stožerom i novo ozračje u Osijek i ozbiljan pristup na svakom treningu.</p><p>- Kod mene je uvijek ovakva ozbiljnost. Gdje god sam bio, bez obzira na mentalitet ljudi u zemlji u kojoj radiš, Austriji, Italiji, Poljskoj, Hrvatskoj, uvijek je bila maksimalna ozbiljnost i disciplina. Ja sam ozbiljan i očekujem da budu i igrači. Nekad je to 60 ili 90 minuta treninga... Samo onda možeš i u utakmici biti ozbiljan - rekao je Bjelica.</p><p>Rijeka mu je prošle godine uzela Kup u finalu.</p><p>- Znamo snagu Rijeke, ona je konstanta u vrhu hrvatskog nogometa, osvajač Kupa. Ali znamo svoju snagu i ako budemo na maksimalnom nivou da su nam najveće moguće šanse za pobjedu. Treba naporno raditi i vjerovati do zadnje minute, vjerujem da onda možemo pobijediti.</p><p>Trojica su izvan stroja za ovu utakmicu.</p><p>- Kad bih procjenjivao po treningu, onda bi svi trebali igrati. Stvarno svi dobro rade i skoncentrirani su. Ali možemo samo odabrati 11 igrača koji igraju, 20 koji su u kadru. Ali svi koji ostanu u kadru nakon završetka prijelaznog roka dobit će minute i računat ćemo na njih. <strong>Ndockyt</strong> nije na raspolaganju, <strong>Lopa</strong> ima malih problema, <strong>Caro </strong>nije još na fizičkom nivou. Svi drugi su na dispoziciji pa ćemo odlučiti, imamo još jedan trening.</p><p>Tko će započeti utakmicu? E, to Bjelica neće otkrivati.</p><p>- Nisam nikad govorio o tome, igrači trebaju prvi saznati tko igra. Ponekad ni sam ne znam, na dan utakmice odlučim tko će igrati. Nekad čitam "Bjelica je odlučio", a ja još ne znam, haha. Kad bih ja vama rekao, onda ne biste mogli svoje momčadi praviti.</p><p>Navijača Osijeka neće biti na tribinama, ali nesumnjivo će gledati utakmicu. Što mogu očekivati?</p><p>- Izniman angažman, veliko zalaganje, želja i vjera u pobjedu. Siguran sam da će svih 16 igrača, koliko može nastupiti, dati sve za pobjedu. Takvog Osijeka očekujem od prve do zadnje utakmice. Da navijači barem budu zadovoljni zalaganjem. Hoće li to biti dovoljno za pobjedu? Vidjet ćemo. Ali velike su šanse da bude ako zalaganje bude maksimalno - zaključio je Neno.</p>