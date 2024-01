Bjelica doznao kaznu nakon što je udario igrača Bayerna...

Nenad Bjelica je postao glavna tema njemačkih medija. Hrvatski stručnjak je u srijedu navečer pocrvenio na utakmici protiv Bayern Münchena nakon što se sukobio s igračem Bayerna Leroyem Saneom. Već tada je bilo jasno kako hrvatskog trenera čeka teška kazna, čak je i njemački Bild otišao toliko daleko i zatražio od Uniona da smijeni hrvatskog trenera, no posljedice neće biti toliko drastične. Bjelica je na koncu jako dobro prošao.

Pokretanje videa ... Nenad Bjelica u Union Berlinu | Video: 1. FC Union Berlin/X

Union Berlin je objavio kako je Bjelica dobio tri utakmice kazne i mora isplatiti kaznu od 25 tisuća eura.

- Momčad 1. FC Union Berlin u sljedeće tri utakmice Bundeslige morat će bez glavnog trenera Nenada Bjelice. Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza izrekao je Bjelici zabranu vođenja sljedeće tri bundesligaške utakmice njegovog kluba i kaznu od 25.000 eura zbog nesportskog ponašanja. U 74. minuti utakmice Bundeslige između 1. FC Union Berlin i FC Bayern München 24. siječnja 2024. nesportski se ponio prema igraču Münchena Leroyu Sanéu te ga je, između ostalog, uhvatio za lice, na što je sudac Frank Willenborg pokazao njemu crveni karton. Nenad Bjelica i FC Union Berlin složili su se s presudom, što znači da je pravomoćna - objavio je Union Berlin.

Foto: ANGELIKA WARMUTH

Bjelica će tako na sljedeće tri utakmice mjesto na klupi prepustiti nekome od svojih pomoćnika. Podsjetimo, s njim su u stožeru Nino Bule, Danijel Jumić i Marie-Louise Eta. Union Berlin Union Berlin u sljedećem kolu za tri dana dočekuje Darmstadt, a 4. veljače gostuje kod Leipziga. Posljednja utakmica bez Bjelice bit će gostovanje kod Mainza 7. veljače.

Što je Bjelica rekao nakon sukoba?

- Ja sam u svom trenerskom prostoru, lopta dolazi k meni i želim je predati Sanéu, koji me gurnuo i tad sam reagirao kako nisam trebao, rukom prema licu. To nije u redu i tad sam dobio crveni karton apsolutno zasluženo. Osjećao sam se provocirano u svom trenerskom prostoru i reagirao sam kako nisam trebao - rekao je hrvatski trener nakon utakmice.

Foto: ANGELIKA WARMUTH

No, na pitanje hoće li se ispričati Saneu, odgovorio je:

- Samo svojoj momčadi! To se ne smije tolerirati. Ali Saneu ne. Došao je prema meni provocirati me. Naravno da nisam reagirao kako bi trener trebao i nemam što više dodati.

Što je Sane rekao nakon sukoba?

- Zapravo sam htio samo brzo vratiti loptu kako bih započeo novi napad, a onda su se stvari otele kontroli. On me zgrabio i udario u lice. Ne zamjeram mu, to je za mene već zaboravljeno. Razumijem da je bilo malo emotivan nakon situacije u našem kaznenom prostoru. U svakom slučaju, najvažnije je da smo pobijedili - kazao je njemački nogometaš.