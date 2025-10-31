FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života
Kysre Gondrezick (28), američka košarkašica burne profesionalne karijere i još turbulentnijeg privatnog života, ponovno je uzburkala javnost.
No, ovoga puta razlog nisu njezine izvedbe na terenu ili veze s NBA zvijezdama, već povijesni poslovni potez, postala je Playboyeva "Djevojka mjeseca" za lipanj.
Ovim je postala prva aktivna profesionalna košarkašica koja je ponijela laskavu, ali za neke i kontroverznu titulu Playmatea.
Dok jedni slave njezin potez kao čin osnaživanja, drugi ga vide kao odustajanje od sportske karijere. Sama Gondrezick ima jasan stav.
"Ono što ljudi nazivaju tranzicijom, ja utjelovljujem kao evoluciju", izjavila je.
"Ne izlazim izvan onoga tko jesam. Gradim višedimenzionalni brend."
Kysre Gondrezick (28) rođena je u obitelji u kojoj je košarka bila više od sporta.
Njezin pokojni otac Grant igrao je u NBA ligi, majka Lisa Harvey osvojila je nacionalno prvenstvo na sveučilištu, a stric Glen također je bio NBA igrač.
S takvim pedigreom, njezin put bio je predodređen.
U srednjoj školi dominirala je terenima, postavivši rekord Michigana sa 72 poena na jednoj utakmici i završivši karijeru kao druga najbolja strijelkinja u povijesti države.
Visoka očekivanja pratila su je i na draftu WNBA lige 2021. godine, gdje ju je Indiana Fever izabrala kao četvrti ukupni izbor.
Međutim, prijelaz u profesionalce pokazao se težim od očekivanog.
U svojoj prvoj sezoni u 19 utakmica bilježila je skromnih 1,9 poena, nakon čega ju je klub otpustio.
Uslijedili su neuspješni pokušaji povratka kroz Chicago Sky, gdje je 2024. godine odigrala tek pet utakmica prije novog otkaza.
S ukupno 24 odigrane utakmice i prosjekom od 1.7 poena, mnogi su je otpisali kao jedan od većih promašaja WNBA drafta.
Dok su joj se vrata na košarkaškom terenu zatvarala, druga su se otvarala.
Gondrezick se posvetila izgradnji karijere modela i influencerice, prikupivši više od 300.000 pratitelja na društvenim mrežama.
Njezin profil dodatno je eksplodirao zahvaljujući vezama s poznatim košarkašima.
Prije dvije godine našla se u središtu medijskog skandala zbog nasilne veze s tadašnjim dečkom, NBA igračem Kevinom Porterom Jr.-om. Slučaj je završio sudskom nagodbom, a Porter Jr. je zbog incidenta ostao bez ugovora.
Nedugo zatim, Gondrezick je pronašla sreću s novim NBA prvakom i MVP-jem finala, Jaylenom Brownom iz Boston Celticsa.
Njihovo pojavljivanje na proslavi naslova i na dodjeli ESPY nagrada, gdje ju je Brown predstavio kao "svoju pratnju", potvrdilo je vezu i lansiralo je u novu sferu javnog interesa. Par je prekinuo u veljači 2025.
Snimanje za Playboy kruna je njezine transformacije.
U editorijalu koji kombinira sportsku snagu s glamurom, pozirala je u klasičnom kostimu zečice, ali i u provokativnim izdanjima koja su izazvala lavinu komentara.
Odluka da se pojavi na stranicama časopisa za odrasle podijelila je javnost.
Dok su je mnogi obožavatelji pohvalili zbog samopouzdanja i rušenja stereotipa o sportašicama, kritičari su bili oštri.
Unatoč svemu, Kysre Gondrezick ne odustaje od košarke.
Nedavno se pridružila AU Pro Basketball ligi i poručuje kako njezina priča u WNBA još nije gotova.
Smatra to samo tranzicijom, a ne krajem.
Ugovor s Adidasom i sve veći angažmani u svijetu mode dokazuju da je uspjela stvoriti brend koji nadilazi sportske terene.
Bilo da je na parketu, modnoj pisti ili na naslovnici časopisa, Kysre Gondrezick dokazuje da je njezina evolucija nezaustavljiva.
Ona je lice nove generacije sportašica koje odbijaju biti definirane samo svojim atletskim uspjesima i hrabro kapitaliziraju sve aspekte svoje slave.
