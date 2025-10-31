Obavijesti

Galerija

Komentari 2
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
Kysre Gondrezick (28), američka košarkašica burne profesionalne karijere i još turbulentnijeg privatnog života, ponovno je uzburkala javnost. | Foto: Instagram
1/38
Kysre Gondrezick (28), američka košarkašica burne profesionalne karijere i još turbulentnijeg privatnog života, ponovno je uzburkala javnost. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025