Bjelica dvaput gubio Kup, kao Ćiro Blažević i Zlatko Kranjčar

Nenad Bjelica je jedan od najboljih trenera u Dinamovoj povijesti, sadašnji strateg “modrih” po svojim rezultatima spada u elitu stručnjaka koji su sjedili na klupi zagrebačkog kluba.

Dinamo je pod vodstvom današnjeg trenera napravio niz velikih stvari, dominantno osvajao domaća prvenstva, a fantastično djelovao i na europskoj sceni. Dapače, “modri” su “pod Bjelicom” nakon 49 godina prezimili u Europi, pa ove sezone bili nadomak prezimljavanja u Ligi prvaka. A to bi, realno, bio nevjerojatan domet. Dinamo je u tom periodu napravio i nekoliko milijunskih transfera (Olmo, Šunjić, Rrahmani...), financijski postao i više nego stabilan klub, a do hrvatske reprezentacije stigli su i neki igrači (Petković, Oršić ili Perić) koji se prije dvije godine to nisu osudili ni sanjati.

No uz sve sjajne stvari, Nenad Bjelica nikako ne može “na svoj način” osvojiti hrvatski Kup. Istina, Bjelica je u drugoj službenoj utakmici na klupi Dinama stigao do tog trofeja (svladao Hajduk u Vinkovcima), ali je medalju vratio prijašnjem treneru Mariju Cvitanoviću.

- Ovo nisam ja zaslužio - kratak je tad bio Bjelica.

Trenera Dinama je u zadnje dvije sezone, na putu do “Rabuzinova sunca” zaustavljala Rijeka. A “treću sreću” za osvajanje Kupa trebao bi dočekati sljedeće godine.

Novim “gubitkom” Kupa Bjelica je potpisao i jedan negativni rekord što se tiče Dinamovih trenera otkako je HNL-a. Naime, ni jedan trener “modrih” nije dvije godine u nizu gubio Kup, Bjelici se to sad dogodilo.

Dva puta Zagrepčane do osvajanja Kupa nisu odveli još samo Miroslav Blažević (u sezonama 1992/93. i 2002/03.) i Zlatko Kranjčar (1994/95. i 1998/99.), no njima se to nije “zalomilo” dvije godine u nizu.

Dinamo je u povijesti HNL-a 15 puta osvajao Kup, a sad po 14. put ostao bez tog trofeja. Dvaput su Kup “gubili” Bjelica, Blažević i Kranjčar, a po jednom Vlatko Marković, Marijan Vlak, Ilija Lončarević, Josip Kuže, Krunoslav Jurčić, Ante Čačić, Zoran Mamić i Ivajlo Petev.